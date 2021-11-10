الحرس الثوري: السفن الأمريكية اتخذت وضعية قتالية تجاه قواتنا في بحر عمان

كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري، الأربعاء، أن السفن الأمريكية التي كانت تحاول منعنا من عملية الاستيلاء على السفينة الفيتنامية التي تحمل النفط الإيراني، اقتربت من قواتنا وسفننا واتخذت وضعية قتالية في المرحلة الأولى.

وقال تنغسيري في مقابلة مع وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، إن ”ادعاء الأمريكيين حول حادثة بحر عمان بأنهم كانوا مراقبين فقط كذبة كبيرة، فالصور المنشورة تظهر مشهد المواجهة بشكل جيد وواضح ولا يمكن إنكاره“.

وأضاف أن ”المسافة بين السفن الأمريكية وسفننا وقواتنا البحرية كانت إلى أقل من 30 مترا، إذا كان عليهم أن يقوموا بالمراقبة فقط، فيمكنهم القيام بذلك من مسافة بعيدة أو حتى باستخدام الطائرات دون طيار“.

وأردف أنه ”مع تنفيذ القوات البحرية للحرس الثوري لعملية الإنزال على سطح السفينة والسيطرة عليها، اتخذت القوات الأمريكية وضعية قتالية، وانتشرت السفن الأمريكية بالقرب من مكان الحادث وحول الناقلة، وطارت طائراتها دون طيار ومروحياتها مرتين لمنع مهمتنا“.

واستطرد تنغسيري أنه ”في المرحلة الثانية، حاول الأمريكيون تغيير الوضع لصالحهم من خلال تخويف قواتنا وذلك بإدخال ثلاثة زوارق حربية أخرى إلى مكان الحادث، وقواتنا البحرية كانت تراقب ناقلة النفط على بعد نحو 40 ميلا من ساحل جاسك جنوب إيران وفي المياه الدولية، تم اختيار وحدات عسكرية لتنفيذ عمليات للاستيلاء على الناقلة ونقلها إلى المنطقة“.

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة الرواية الإيرانية، موضحة أن ”ما ذكرته طهران من تصريحات غير دقيق وكاذب“، مشيرة إلى أن ”قوات بحرية إيرانية صادرت الناقلة واقتادتها إلى مياهها الإقليمية، بينما اكتفت القوات الأمريكية بمراقبة الأمور عن كثب وعدم التدخل“.

وكان الحرس الثوري أعلن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أن قواته البحرية أحبطت محاولة للولايات المتحدة لـ ”سرقة“ نفط إيراني في بحر عمان، وأنه قام بمصادرة الناقلة التي نقل الأمريكيون النفط الإيراني إليها.

وقال إنه ”انتزع سفينة ترفع علم فيتنام كانت تنقل الخام الإيراني من القوات الأمريكية في خليج عمان بحادث وقع في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي“.

في السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن الإفراج عن ناقلة ”سوثيس“ التي ترفع علم فيتنام، وقال في بيان صدر عنه إن ”عملية الإفراج عن الناقلة تم بموجب قرار من السلطات القضائية، وبعد إفراغ حمولتها من النفط الإيراني في ميناء بندر عباس جنوب إيران، المطل على مضيق هرمز الإستراتيجي“.