منظمة إغاثة: بين 4 إلى 5 آلاف أفغاني يعبرون الحدود يوميًا إلى إيران

قال المجلس النرويجي للاجئين اليوم الأربعاء، إن عددًا يتراوح بين 4000، و5000 أفغاني، يعبرون الحدود يوميًا إلى إيران، منذ دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة كابول في أغسطس/ آب، وإن من المتوقع وصول مئات الآلاف خلال فصل الشتاء.

وقال المجلس، إن ما يصل إلى 300 ألف أفغاني، عبروا الحدود منذ سيطرة طالبان على الحكم، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي لإيران التي تواجه أزمة اقتصادية شديدة.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس في بيان: ”لا يمكن توقع أن تستضيف إيران هذا العدد الكبير من الأفغان، بدعم لا يذكر من المجتمع الدولي. لا بد من زيادة فورية للمساعدات داخل أفغانستان، وفي الدول المجاورة، مثل إيران، قبل برد الشتاء القاتل“.

وكان توقف الدعم الدولي فجأة، بعد سيطرة طالبان، وتجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني في الخارج، قد دفع البلاد إلى شفا الانهيار الاقتصادي، وزاد المخاوف من أزمة لاجئين تشبه موجة النزوح من سوريا، التي هزت أوروبا عام 2015.

وتستضيف إيران وباكستان معًا، حوالي 90 % من النازحين الأفغان خارج البلاد، والذين يبلغ عددهم خمسة ملايين، رغم أن بعضهم ليس مدرجًا ضمن اللاجئين.

وتقول وكالات الأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 22.8 مليون يمثلون أكثر من نصف الشعب الأفغاني البالغ عدده 39 مليون نسمة، يواجهون نقصًا غذائيًا حادًا بالمقارنة مع 14 مليونًا، قبل شهرين فحسب.

وكانت قد أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن، قرّرت تبسيط إجراءات الهجرة للاجئين الأفغان، حتى يتمكّنوا من الاندماج بشكل أسرع في المجتمع الأمريكي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ حوالي 70 ألف أفغاني، وصلوا إلى الولايات المتحدة، منذ 30 يوليو، حين بدأت عملية ”أهلًا بالحلفاء“ لإجلاء هؤلاء اللاجئين، سيستفيدون من الإجراءات المبسّطة للحصول على ”البطاقة الخضراء“، تصريح الإقامة الثمين في الولايات المتحدة، وكذلك أيضًا، على مختلف تصاريح العمل التي قد يحتاجون إليها.

وأضافت، أنّه بموجب الإجراءات المبسّطة، سيتمّ كذلك إعفاء هؤلاء اللاجئين من رسوم التسجيل، وهي بادرة مهمّة، نظرًا إلى أنّ قيمة الرسوم المختلفة التي يتعيّن على اللاجئ دفعها، للحصول على تصريح الإقامة لوحده، يمكن أن تصل إلى آلاف الدولارات.

ونقل البيان عن وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، قوله، إنّه ”بمنحنا هؤلاء الأشخاص الذين أجليناهم، إجراءات مبسّطة وإعفاءات من الرسوم، فإنّنا نتيح فرصًا أمام حلفائنا الأفغان، ونساعدهم على إعادة بناء حياتهم بشكل أسرع في بلادنا“.

وأضاف، أنّ ”هذه الخطوات تُظهر التزامنا تجاه الأفغان الذين قدّموا مساعدة لا تقدّر بثمن للولايات المتّحدة على مدى السنوات العشرين الماضية، وكذلك تجاه الأفغان المعرّضين للخطر“.

وتمّ إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من كابول هذا الصيف، بينهم دبلوماسيون ورعايا أجانب، وخصوصًا عشرات آلاف الأفغان المعرّضين للخطر، لأنّهم بالدرجة الأولى، تعاونوا مع قوات التحالف الدولي في أفغانستان، ومن بين هؤلاء، استضافت الولايات المتحدة 70 ألف لاجئ، في حين قصد آخرون دولًا أخرى.