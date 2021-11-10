تحليل: أمريكا تغيب عن المشهد وسط توافق إسرائيلي روسي مناهض لإيران في سوريا

رأت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن روسيا لا تعارض حملة القصف الإسرائيلية الواسعة التي تستهدف الوجود الإيراني في سوريا، وسط غياب أمريكي عن المشهد.

وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري نشرته عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء، إن ”الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل الإثنين الماضي على سوريا، ستكون بمثابة العملية السابعة من نوعها هذا الشهر“.

ووفق تقارير الإعلام الدولي، فإن إسرائيل هاجمت مصنعًا للصواريخ شمال حمص، إضافة إلى أهداف أخرى قرب مدينة طرطوس.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات سبقها العديد من الغارات، لمنع تهريب الأسلحة، وأنشطة أخرى على الحدود مع الجولان.

وأضافت الصحيفة: ”لدى إسرائيل هدفان في سوريا، منع تهريب الأسلحة من إيران إلى حزب الله، إضافة إلى ضرب المصالح الإيرانية، مثل قواعد الميليشيات الشيعية، والعناصر المحلية التي تعمل لصالح إيران وحزب الله، بالقرب من هضبة الجولان“.

وتابعت: ”ربما يعكس ارتفاع وتيرة الهجمات مجموعة من الظروف، حيث يشير توقيت الهجمات إلى محاولات إحباط تهريب الأسلحة. وتشهد هذه العملية على توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ما يسمح بشنّ ضربة دقيقة في فترة زمنية معينة“.

وأضافت: ”قد يكون من المناسب أيضًا، تكثيف الغارات قبل بداية الشتاء والغيوم الكثيفة، والتي تقوض فعالية القصف الجوي“.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله، ووكلاء إيرانيين إضافيين، بتجهيز أنفسهم بوسائل قتالية من شأنها تقويض التفوق الإسرائيلي في المنطقة.

وأردفت الصحيفة: ”على المستوى الإستراتيجي، فإنه من الواضح أنه بعد أسبوعين على لقاء القمة الذي جمع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في سوتشي، فإن روسيا لا تشعر بأي قلق إزاء الهجوم الإسرائيلي على الأهداف الإيرانية“.

واستطردت: ”استهدفت بعض الهجمات الأخيرة، أهدافًا قريبة نسبيًا من القوات الروسية في حمص وطرطوس، إلا أن إسرائيل وضعت في اعتبارها سلامة الجنود الروس. ورغم أن إسرائيل تبالغ على ما يبدو في الرغبة الكبيرة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في التحرر من النفوذ الإيراني، فإن كون هذه الهجمات تمثل مصدر قلق كبير للحكومة السورية، يُعتبر موضع شك“.

ورأت الصحيفة العبرية، أن ”الولايات المتحدة تكاد تكون غائبة عن المشهد تمامًا، ففي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، شنت الميليشيات الشيعية، التابعة لإيران، هجومًا بطائرة مسيرة على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في شرق سوريا. هذا الأسبوع، وفي هجوم مماثل منسوب إلى إيران، تم قصف منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي يتبنى سياسة مستقلة تجاه إيران“.