محتجون يمنعون سفيرة إسرائيل في لندن من المشاركة بندوة جامعية (فيديو)

أجبر محتجون ضد سياسات العنصرية لسفيرة إسرائيل في لندن، تسيبي هوتوفلي، على الخروج من ندوة في ”مدرسة لندن للاقتصاد“ مساء أمس الثلاثاء.

وأظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، للسفيرة هوتوفلي، وهي تهرع لسيارتها وتحمل باقة ورد، وسط حراسة أمنية مشددة.

وشوهد أحد الحراس وهو يدفع، هوتوفلي، بقوة لداخل السيارة جراء ارتفاع وتيرة الإحتجاج من قبل نشطاء موالين للفلسطينين والذين رفضوا تواجدها في الندوة، فيما حاول رجال أمن صد متظاهرين كانوا يهتفون ”ألا تخجلين“.

وبحسب صحف إسرائيلية، فقد أثارت دعوة، هوتوفلي، للندوة معارضة واسعة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين وجماعات أخرى في الحرم الجامعي بسبب ”تبني إسرائيل سياسات عنصرية“، والذين حاولوا منع السفيرة من المشاركة.

وقالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، إن ”المحتجين استهدفوا، هوتوفلي، على وجه التحديد قائلين إنها، تؤيد الاستعمار الاستيطاني، وهي منخرطة في خطاب معاد للإسلام، وعملت على ترسيخ العنصرية ضد الفلسطينيين“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة، أثارت رد فعل من عضو البرلمان البريطاني، نديم الزهاوي، الذي غرد على موقع ”تويتر“ قائلا ”هذا أمر مزعج للغاية، أنا آسف جدا أيتها السفيرة“.

This is deeply disturbing, I am so sorry Ambassador Hotovely. 🙏🏽 https://t.co/4CxK2H8h80

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) November 9, 2021