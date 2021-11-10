أمريكا تنهي محنة 140 طيارا أفغانيا كانوا محتجزين في طاجيكستان

نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“، عن ضابط متقاعد في القوات الجوية الأمريكية، قوله إن السلطات الأمريكية ساعدت الثلاثاء، في نقل أكثر من 140 طيارا من القوات الجوية الأفغانية وأفراد طواقم طائرات، إلى الإمارات العربية المتحدة، بعدما كانوا محتجزين في طاجيكستان منذ منتصف أغسطس الماضي إثر هروبهم من أفغانستان.

وقال ديفيد هيكس، الضابط المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، الذي يقود مجموعة متطوعة ساعدت الأفغان، إن ”طائرة تحمل هؤلاء الطيارين وآخرين غادرت العاصمة دوشانبي، الثلاثاء، بعد تأخير طويل“.

ووصفت الصحيفة عملية نقل الطيارين ”بالعمل الإنساني“ الذي أنهى محنة استمرت ثلاثة أشهر لعسكريين أفغان كانوا يعتمدون على الإدارة الأمريكية لتأمين حريتهم بعد أن احتجزتهم السلطات الطاجيكية.

وقالت ”نيويورك تايمز“، إن الطيارين الناطقين باللغة الإنكليزية تحدثوا، في إفادات صوتية عبر تطبيق واتساب، عن ”الظروف السيئة والحصص الغذائية غير الكافية والرعاية الطبية المحدودة في مكان احتجازهم خارج العاصمة دوشانبي“.

وأضاف الجنرال ديفيد هيكس ”شعر (أعضاء) الفريق بكامله بارتياح كبير عندما علموا أنهم يسدلون ستار النهاية على تلك الفترة الضبابية، ويقطعون الخطوة الأولى على طريق حياتهم الجديدة“. وأعرب الجنرال الأمريكي عن أمله بأن يتم ”لم شملهم بأسرهم قريبا“.

وكشف هيكس، أن الرحلة تم ترتيبها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، التي ساعدت أيضا في سبتمبر الماضي، في إجلاء مجموعة منفصلة من الطيارين الأفغان وأفراد طاقم طائرات كانوا سافروا إلى أوزبكستان.

وكانت ”طالبان“ ضغطت على أوزبكستان لإعادة الطيارين وأفراد طواقم الطائرات إلى أفغانستان.

وكانت ”رويترز“ ذكرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه سيتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة في نهاية المطاف، فيما أشارت ”نيويورك تايمز“، إلى ان ”عدة آلاف من الطيارين الأفغانيين وغيرهم من العسكريين لا زالوا مختبئين في أفغانستان، حيث قال البعض ”إنهم غادروا أفغانستان خوفا من خطر مطاردة وقتل طالبان لهم ولعائلاتهم“.