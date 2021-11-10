الصين تحث أمريكا على وقف التعامل الرسمي مع تايوان

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الأربعاء إن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تنتهك سياسة الصين واحدة، وإن على الولايات المتحدة وقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان على الفور.

وأضاف وانغ وين بين، في إفادة إعلامية دورية، أن ”التواطؤ مع القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان لعبة خطيرة“.

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأشهر القليلة الماضية، إذ تشكو تايوان منذ عام أو أكثر من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تزعم بكين أنها تابعة لها.

ولم تستبعد الصين استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، في حين زعمت الجزيرة أنها دولة مستقلة وستدافع عن حريتها وديمقراطيتها.

وأمس الثلاثاء، نقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قوله إن بكين تعارض زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي لتايوان بطائرة عسكرية.

وذكر التلفزيون أن المتحدث الرسمي حث الولايات المتحدة على التوقف عما وصفها بهذه التصرفات الاستفزازية والأنشطة التي تسببت في توتر الوضع في مضيق تايوان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستنهض للدفاع عن تايوان، وإن عليها التزاما بالدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضا تابعة لها، وذلك في تصريحات تشكل على ما يبدو ابتعادا عن السياسة الرسمية.

وقال بايدن، في لقاء مع محطة ”سي.إن.إن“، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان: ”نعم، لدينا التزام بفعل ذلك“. وتشكو تايوان من تزايد الضغط العسكري والسياسي من بكين للقبول بالسيادة الصينية عليها.

وواشنطن ملزمة قانونيا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، إلا أنها تنتهج منذ فترة طويلة سياسة ”غموض استراتيجي“ بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريا لحماية تايوان إذا هاجمتها الصين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤول في إدارة بايدن إن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وذلك بعدما بدا أن الرئيس يلمح إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا ما هوجمت.

وقال بايدن إنه ينبغي ألا يقلق الناس بشأن القوة العسكرية الأمريكية، لأن ”الصين وروسيا وباقي العالم يدركون أننا أقوى جيش في تاريخ العالم“.

وأضاف: ”لا أريد حربا باردة مع الصين. أريد فقط أن تدرك الصين أننا لن نتراجع، وأننا لن نغير أيا من وجهات نظرنا“.

وكان وزير الدفاع التايواني قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن التوتر العسكري بين تايوان والصين في أسوأ حالاته منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن الصين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل بحلول عام 2025.