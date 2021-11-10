بولندا تحتجز مهاجرين قرب حدود بيلاروسيا.. والأخيرة تتهم الغرب بـ"افتعال" الأزمة

قالت الشرطة البولندية، اليوم الأربعاء، إنها احتجزت أكثر من 50 مهاجرا عبروا الحدود إلى بولندا من بيلاروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وما زالت تبحث عن آخرين.

وأوضح توماش كروبا الناطق باسم شرطة منطقة بودلاسكي لوكالة فرانس برس ”خلال الساعات الـ24 الماضية، أوقفت الشرطة أكثر من خمسين شخصا قرب بيالفييزا بعدما عبروا الحدود بشكل غير قانوني“.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك لراديو بولندا اليوم، إن ”الوضع ليس هادئا“.

وأضاف الوزير البولندي أن مجموعات أصغر من المهاجرين تحاول الآن اختراق حدود الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وتابع: ”فيما كان لدينا قبل يومين مجموعة كبيرة قرب كوزنيكا بيالوستوكا وكانت هناك… محاولة لدخول الحدود، نحن الآن نتعامل مع مجموعات أصغر تهاجم في وقت واحد الحدود البولندية في العديد من الأماكن“.

وقالت وزارة الدفاع البولندية إن مسؤولين بيلاروسيين يستخدمون التخويف لإجبار المهاجرين على اختراق الحدود.

ونشرت وزارة الدفاع البولندية على تويتر مقطعي فيديو قصيرين الأربعاء يصوران رصاصة قالت إنها أطلقت من الجانب البيلاروسي للحدود من قبل رجل مسلح يرتدي بزة عسكرية.

وتظهر مقاطع الفيديو مجموعة من المهاجرين يقفون قرب أمن الحدود على الجانب البيلاروسي، ومن بينهم أطفال.

ومن المقرر أن يجري رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال محادثات بشأن الأزمة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي في وارسو في وقت لاحق الأربعاء.

اتهم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الأربعاء الغرب بافتعال أزمة الهجرة على الحدود البولندية لفرض عقوبات جديدة على مينسك.

وقال ماكي خلال لقاء مع نظيره الروسي: ”في ضوء الجولة الخامسة من العقوبات التي يتحدثون عنها في الغرب، الذريعة المستخدمة هذه المرة هي أزمة الهجرة التي افتعلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التي تتشارك حدودا مع بيلاروس“، داعيا إلى ”رد مشترك“ مع موسكو.

وشهدت بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو، زيادة في عدد الأشخاص الذين يحاولون دخولها بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في الأشهر الأخيرة. ويفد الكثير منهم من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.