السجن 10 سنوات لناشط إيراني دعا لاستقالة خامنئي

قضت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 10 سنوات ضد ناشط مدني دعا لاستقالة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.

وذكرت قناة ”إيران إنترناشونال“ المعارضة، أن محكمة الثورة بمدينة مشهد شمال شرق إيران، قضت أمس بالسجن لمدة 10 سنوات ضد الناشط المدني عباس وحيديان شاهرودي الذي كان من بين الموقعين على بيان جرى تداوله في يونيو/حزيران 2019 دعا لاستقالة خامنئي.

وقالت القناة في حسابها الرسمي على ”تويتر“، إن ”محكمة الثورة بمدينة مشهد حكمت على شاهرودي بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة إنشاء جماعة تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد واستهداف الأمن القومي“.

عباس واحدیان شاهرودی، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان «بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی برای استعفای خامنه‌ای» که از اوایل شهریور ماه تحت بازداشت است، به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. pic.twitter.com/D4SJwEBRzR — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 10, 2021

وذكرت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، أن السلطات القضائية في مدينة مشهد، قالت ”رفِعت قضية جديدة لدى محكمة الثورة ضد الناشط شاهرودي ولم يُسمح لمحاميه بالدفاع عنه في هذه القضية حتى الآن“.

ونقلت المنظمة عن مصادر حقوقية مطلعة تحدثت فيها عن ”الظروف الصحية غير المناسبة لاعتقال شاهرودي في إحدى زنازين الحبس الانفرادي بمركز احتجاز مكتب استخبارات مشهد“.

وفي الـ30 من أبريل/نيسان الماضي، اعتقِل عباس وحيديان شاهرودي، وهو مدرس وناشط مدني وأحد الموقعين على بيان لـ 14 ناشطا سياسيا ومدنيا طالبوا فيه المرشد الأعلى علي خامنئي بتقديم استقالته من منصبه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن ”قوات من جهاز الاستخبارات داهمت منزل ابنة الناشط وحيديان شاهرودي بمدينة مشهد، وصادرت بعض متعلقاتهم الشخصية بما في ذلك الوثائق والإلكترونيات“.

وقال مصدر مقرب من عائلة وحيديان، إن محاولة هنجامه وحيديان ابنة الناشط شاهرودي لاستعادة المعدات المصادرة باءت بالفشل حتى الآن.

وكان الناشط المدني عباس وحيديان شاهرودي، اعتقِل سابقا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثم جرى الإفراج عنه.

اعتقِل شاهرودي مجددا في منتصف آب/أغسطس 2019، على خلفية توقيعه على رسالة تطالب باستقالة خامنئي وتم نقله إلى مكان مجهول، وبعد فترة نُقِل إلى سجن وكيل أباد في مشهد بعد عملية الاستجواب، وجرى إطلاق سراحه في الـ19 من يوليو/تموز العام الماضي، بكفالة مالية.

وفي يونيو/حزيران 2019، كتبت 14 ناشطة إيرانية رسالة تطالب باستقالة خامنئي، وبعد ذلك تم تهديد الموقعات عليها واعتقالهن، وجاءت هذه الرسالة بعد رسالة مماثلة لـ 14 ناشطا إيرانيا تطالب بالأمر ذاته.

وحكمت المحكمة الثورية في إيران _حتى الآن_ على 5 من الموقعين على الرسالة بالسجن 14 عاما.

وأصبح أحد شعارات المتظاهرين الذين يخرجون باحتجاجات شعبية في إيران بين الحين والآخر، استقالة خامنئي من منصبه ونهاية نظام الجمهورية الإسلامية.

يبلغ خامنئي من العمر 82 عاما، ويتولى أعلى منصب في إيران منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وهو يعاني مشاكل صحية، ففي عام 2014 أجرى عملية في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

ووفقا للمادة 111 من الدستور الإيراني، يتم اختيار خليفة المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، الذي يتألف حاليا من 88 من رجال الدين الذين يبلغون رتبة الاجتهاد وفق المذهب الشيعي المعتمد في إيران.