إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية

ذكر موقع شركة ”تانكر تراكرز“ المتخصص في تتبع حركة السفن، الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط سوثيس SOTHYS التي احتجزها قبالة بحر عمان الأسبوع الماضي.

وأشارت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى أن ”مسار الناقلة الحالي هو بحر عمان، وتبحر باتجاه الجنوب في المحيط الهندي، على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي“.

وأضافت: ”على الرغم من أن وجهتها المعلنة هي دبي، فإن مسارها الحالي هو خليج عمان“، مشيرة إلى أن “ شركة RIMA الإيرانية تمتلك 50 مليون دولار من النفط حصلت عليها سوثيس في يونيو/حزيران الماضي“.

BREAKING: Iran's IRGC appears to have now released the SOTHYS. She is currently empty and underway in a southward direction. Though her reported destination is Dubai, her current trajectory is the Gulf of Oman. Iran's RIMA is holding the $50M of oil which SOTHYS received in June. pic.twitter.com/BmQ6rgGeIE

