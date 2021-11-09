الحكومة الإسرائيلية تطلب من الجيش خطة لإجلاء يهود إثيوبيا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الجيش ”إعداد خطة إجلاء لليهود الإثيوبيين“، على خلفية احتدام الصراع هناك، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

وقالت القناة إن ”الحكومة الإسرائيلية تراقب الوضع القتالي في إثيوبيا بقلق“، مشيرة إلى أنه ”تقرر مطالبة سلاح الجو الإسرائيلي بصياغة خطة لإنقاذ اليهود هناك“.

وأضافت القناة: ”حال تنفيذ الخطة، فستتم عبر استخدام طائرات هرقل، التي بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي“.

وأوضحت القناة أن هذا القرار ”سيكون عند الضرورة، وفق ما أوعز به رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كما سيتم رفع عدد اليهود المسموح لهم بالعودة إلى إسرائيل“.

ويأتي القرار في أعقاب التحذير الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية من السفر إلى إثيوبيا، نهاية الأسبوع الماضي.

وناقشت الحكومة الإسرائيلية أيضًا إمكانية توسع الحرب في إثيوبيا، وقررت زيادة عدد المهاجرين من إثيوبيا لإسرائيل من 3000 إلى 5000.

وأشارت القناة العبرية إلى أن تقدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يؤكد أن ”الوضع الحالي لا يشكل أي خطورة على اليهود في إثيوبيا“.

وأعلنت جبهة تحرير ”تيغراي“ خلال الأيام الماضية سيطرتها على مدن استراتيجية عدة في إقليم أمهرة، بعدما استولت على جميع مناطق إقليم تيغراي في حزيران/يونيو الماضي.

وتصاعد التحدي الذي تواجهه أديس أبابا مع إعلان 9 فصائل، مؤخرًا، تشكيل تحالف جديد للإطاحة بحكومة آبي أحمد، تحت اسم ”الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية بدأت قبل أيام قليلة بإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين المتواجدين في إثيوبيا، بعد تصاعد الحرب الأهلية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه ”تم البدء بإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين المتواجدين في إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية المتصاعدة هناك“، مشيرة إلى أن ”الدبلوماسيين الإسرائيليين أنفسهم سيبقون في إثيوبيا للعمل“.

وقالت الوزارة: ”نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بالوضع في إثيوبيا، تقرر إجلاء معظم أفراد عوائل الدبلوماسيين الإسرائيليين من هناك“.

ونقلت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ عن وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، قوله إنهم ”يراقبون الأحداث عن كثب“، لافتا إلى أنهم على ”اتصال بوزارة الخارجية الإثيوبية ودول أخرى لها بعثات في الدولة الأفريقية“.

وأوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، المواطنين الإسرائيليين المقيمين في إثيوبيا بأخذ وسائل الحيطة والحذر، وإطلاع الخارجية بانتظام على الوضع بشكل عام“.

كما أصدرت الخارجية الإسرائيلية تحذيرا من السفر لإثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ هناك.

وفي وقت سابق، أرسلت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تيمانو، رسالة إلى رئيس الوزراء بينيت، طلبت فيها مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع؛ بهدف تشجيع الهجرة إلى إسرائيل.