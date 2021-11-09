مسؤول سابق يغادر إيران هربا من السجن بعد اتهامه بتنفيذ أنشطة معادية للنظام

أعلن الناشط السياسي الإيراني الإصلاحي والعضو السابق في الحكومة المحلية لمدينة ”شيراز“ الإيرانية، ”جنوب البلاد“، مهدي حاجتي، اليوم الثلاثاء، أنه غادر الأراضي الإيرانية؛ هربًا من السجن.

ونشر مهدي حاجتي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة عن قرار من المحكمة الإيرانية لتنفيذ حكم السجن بحقه، قائلًا: ”بحسب ما تراه في هذه الوثيقة القضائية، كان اليوم نهاية زمن تقديمي إلى السجن، سجن أعرف بدايته، لكن من غير المرجح أن تنتهي نهايته بالحكم الصادر“.

وأضاف مهدي حاجتي: ”لذلك، من أجل إبلاغ وإطلاع الأصدقاء، غادرت البلاد، لكنني ما زلت في وضع غير آمن، وسأشرح أكثر في سياق أكثر أمانًا“.

طبق آنچه در این سند قضایی می‌بینید امروز پایان زمان معرفی بنده به #زندان بوده‌است.

زندانی که آغازش مشخص بود اما بعید بود پایانش همین حکم باشد. لذا جهت اطلاع دوستان، از کشور خارج شده اما همچنان در شرایط امنی نیستم. در یک شرایط امن‌تر بیشتر توضیح خواهم داد. pic.twitter.com/Nr8Q0zEHo8 — Mehdi Hajati (@MehdiHajati) November 9, 2021

ولم ينشر الناشط السياسي الإيراني المزيد من المعلومات حول وضعه، أو الجهة التي غادر صوبها.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الفرع الأول للمحكمة الثورية الإيرانية في مدينة ”شيراز“، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، فإن على ”مهدي حاجتي“ أن يقدم نفسه للمحكمة الثورية، حتى 9 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان قد حكم عليه في 9 من أيلول/سبتمبر العام الماضي 2020 بالسجن عامًا، والاقامة لمدة عامين في النفي بمدينة ”بيرجند“ عاصمة محافظة ”خراسان الجنوبیة“، شرق إيران، بتهمة القيام بـ“أنشطة دعائية ضد النظام الإيراني“.

وكان الناشط السياسي مهدي حاجتي قد تم اعتقاله في آذار /مارس العام الماضي 2020، بعد نشره تغريدة على موقع التواصل ”تويتر“، انتقد فيها النظام الإيراني؛ بسبب عدم فرض الحجر الصحي على مدينة ”قم“ وسط البلاد، التي كانت أول مدينة تسجل حالتي وفاة بفيروس ”كورونا“ المستجد في 19 من شباط/فبراير 2020.

ومهدي حاجتي لديه بالفعل تاريخ من الاعتقال والإدانة بسبب أنشطته ”المدنية السلمية“، كما جرى اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2018؛ بسبب محاربته للفساد ودعوته لتعزيز الحقوق المدنية وحماية أتباع الطائفة ”البهائية“، التي تعتبرها السلطات في طهران ”جماعة منحرفة“.

وحاجتي من مواليد 1980، وهو ناشط إصلاحي، وقد فاز بعضوية مجلس مدينة شيراز (الحكومة المحلية) في الانتخابات المحلية التي جرت في 19 من حزيران /يونيو لعام 2017.

وخلال تلك الدورة، شغل عدة مواقع، مثل نائب رئيس هيئة الهندسة المدنية والنقل والمرور، ورئيس لجنة الحقوق المدنية لمجلس مدينة ”شيراز“.