أكثر من 12 موظفا محليا في الأمم المتحدة معتقلون في إثيوبيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت مصادر في الأمم المتحدة ووكالات إنسانية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 12 موظفا إثيوبيا لدى المنظمة الدولية اعتقلوا في أديس أبابا، خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

وأوضح أحد المصادر أن ”بعضهم اعتقلوا من منازلهم“، فيما قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت حالة الطوارئ، الثلاثاء الماضي، بعد أن قالت القوات المتمردة من إقليم تيغراي الشمالي إنها تحقق مكاسب على الأرض، وتفكر في الزحف على العاصمة أديس أبابا، وفق ما أورده موقع فرانس 24.

وجاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء الماضي، أصدرت السلطات في أديس أبابا توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.

كما فرضت حالة الطوارئ بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة، وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا من مواقعها الأمامية، بحسب فرانس 24.

وكانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في شباط/فبراير 2018 لمدة ستة أشهر، قبل انتقال السلطة إلى آبي.

وقبل صدور الإعلان، كانت حركة النقل تسير بصورة عادية في أنحاء العاصمة، وفق ذات المصدر، فيما أفادت قناة فانا التلفزيونية التابعة للدولة بأن حكومات أربع من عشر مناطق في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعدادا للقتال ضد قوات تيغراي.

يذكر أن شرارة الصراع تفجرت في ليل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي.

وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.

وبقيت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهيمنة على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى آبي أحمد لرئاسة الوزراء في 2018؛ إثر احتجاجات مناوئة للحكومة، وفق فرانس 24.

وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمت الجبهة آبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، فيما ينفي آبي الاتهام.