الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا البيضاء باستخدام المهاجرين كـ "رهائن سياسيين"

واجه مئات المهاجرين درجات حرارة وصلت إلى التجمد، وتحلقوا حول نيران التدفئة على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، اليوم الثلاثاء، أمام حواجز الأسلاك الشائكة وصفوف من حرس الحدود البولنديين الذين يمنعون دخولهم الاتحاد الأوروبي.

ووعد الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على روسيا البيضاء، واتهم حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو باستخدام المهاجرين كرهائن سياسيين وتعريض أرواحهم للخطر، فيما وصفه بأنه سلوك ”على شاكلة أفراد العصابات“.

واستعدت السلطات البولندية لمزيد من الاشتباكات بعد أن استخدم بعض المهاجرين كتلا من الخشب وأدوات تجريف وغيرها، الإثنين، في محاولة لإسقاط حاجز حدودي، ما أدى لتصاعد أزمة مستمرة منذ شهور تسببت في نداءات لفرض عقوبات على روسيا البيضاء.

وتتهم بولندا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا على اجتياز الحدود إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مؤتمر صحفي في وارسو: ”نظام روسيا البيضاء يهاجم بولندا والاتحاد الأوروبي بطريقة لا مثيل لها“.

وأضاف: ”لدينا حاليا معسكر مهاجرين تمنعهم روسيا البيضاء من العودة. هناك نحو ألف شخص معظمهم من الشبان. هناك تصرفات عدوانية لا بد أن نتصدى لها‭‭‭‭ ‬‬‬‬وفاء بتعهداتنا باعتبارنا عضوا في الاتحاد الأوروبي“.

وتنفي حكومة لوكاشينكو المدعومة من موسكو أنها تختلق أزمة المهاجرين، وتحمل أوروبا والولايات المتحدة المسؤولية عن محنة العالقين على الحدود.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا، تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وكتب مورافيتسكي، في تغريدة، أن ”إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هما اليوم على المحك“، مؤكدا أن ”هذا الهجوم الهجين من نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، يستهدفنا جميعا“.

وعبر آلاف المهاجرين – ومعظمهم من الشرق الأوسط – الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن ذلك يشكل ردا من نظام مينسك على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.