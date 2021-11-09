"فوكس نيوز": لا غزوَ صينيا قريبا لتايوان

استبعدت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، الثلاثاء، قيام الصين بغزو تايوان في المستقبل القريب.

جاء ذلك، رغم التقارير التي تحدثت أخيرا، عن قيام بكين ببناء سفن تحاكي حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية لاختبار الصواريخ الباليتسية ضدها.

وكان المعهد البحري الأمريكي، نشر صورا لسفن طبق الأصل بما في ذلك حاملة طائرات أمريكية في صحراء تاكلامكان الصينية.

ورأت تقارير أن ”تلك النماذج تشير إلى نية الصين في تطوير التكنولوجيا والأساليب لمواجهة هذه القوات الأمريكية“.

وأشارت الشبكة إلى أن ”تلك الصور أثارت مخاوف متزايدة بين المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس والبنتاغون بشأن العدوان الصيني الوشيك“.

ولفتت إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، الأسبوع الماضي، قال فيها ”نشهد تحولا من أكبر التحولات في القوة الجيوإستراتيجية العالمية التي شهدها العالم“.

وقال ميلي ”من الواضح أنهم يتحدوننا إقليميا ويطمحون إلى تحدي الولايات المتحدة على الصعيد العالمي“.

وكانت الصين، دعت مواطنيها إلى تخزين الضروريات لحالات الطوارئ؛ ما تسبب في مخاوف من أن بكين قد تأمر قريبا باتخاذ إجراءات عسكرية ضد تايوان.

وقال جيمس أندرسون، رئيس معهد السياسة الدولية، ونائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية السابق ”لا أعتقد أن هناك تهديدا وشيكا بغزو برمائي لتايوان من قبل الصين“.

وأضاف أندرسون ”لكن هذه التطورات تشير إلى جدية الصين بشأن تطوير مجموعة واسعة من القدرات التي يمكن استخدامها مستقبلا في سيناريو تايوان أو سيناريوهات أخرى“.

ورأى أن ”الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان من خلال ممارستها عددا من الضغوط غير التقليدية والأنشطة التهديدية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وحشد القوات وإعادة تنظيم نشر السفن في المنطقة، ناهيك عن تكثيف الضغوط والمواقف الدبلوماسية في العالم“.

وأشار إلى أنه ”سيكون هناك عدد لا بأس به من المؤشرات للقيام بعمل ما وليس مجرد صاعقة من السماء“.

”قوة مثيرة للقلق“

إلى ذلك، اعتبرت ”فوكس نيوز“، أن حجم البحرية الصينية وتطورها المتزايد ”بات مثيرا للقلق“، لكن ليس لدرجة اتخاذ إجراء فوري من قبل الجيش الأمريكي.

وشددت على ضرورة قيام الجيش الأمريكي بتعديل تكتيكاته وتطوير أسلحته بعد نشر تلك الصور ضمن إجراء طويل الأجل.

وأوضحت أنه ”في حين أنه من غير المحتمل أن تحدث مواجهة ساخنة وشيكة، فإن نشاط الصين يشير بشكل شبه أكيد إلى أن العمل ضد تايوان سيحدث“.

من جانبه، قال ستون فيش، الرئيس التنفيذي، ومؤسس شركة ”Strategy Risks“، إن ”كيفية رد الولايات المتحدة على هجوم صيني في المستقبل، سيعتمد على الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت“.

وأضاف فيش، أن ”السؤال الأكبر يدور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستخوضان حربا على تايوان، وليس حول ما ستفعله بكين، بل حول ما إذا كان بايدن أو خليفته يريد نشر القدرات العسكرية الأمريكية لمواجهة الغزو عندما يحدث“.

ورأى أن ”الولايات المتحدة بحاجة إلى القيام بعمل أفضل، لإقناع الشعب الأمريكي بأن الصين والحزب الشيوعي الصيني، قد تكون أو هي العدو الذي نحتاج إلى محاربته من أجل حماية الشعب الصيني والصينيين الأمريكيين“.

وتابع ”بهذه الطريقة إذا ذهبنا إلى حرب مع الصين حول تايوان، فإننا نتجنب الفظائع التي واجهناها محليا في الحرب العالمية الثانية مع الشعب الياباني“.