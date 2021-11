يهدد أمن أوروبا.. بولندا تحذر من دخول المهاجرين عبر بيلاروسيا

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، الثلاثاء، من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا، تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وكتب مورافيتسكي في تغريدة أن ”إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هما اليوم على المحك“، مؤكدا أن ”هذا الهجوم الهجين من نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، يستهدفنا جميعا“.

Sealing the polish border is our national interest. But today the stability and security of the entire EU is at stake. This hybrid attack of Lukashenko’s regime is aimed at all of us. We will not be intimidated and will defend peace in Europe with our partners from NATO and EU.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 9, 2021