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يهدد أمن أوروبا.. بولندا تحذر من دخول المهاجرين عبر بيلاروسيا
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2021 9:04 GMT
تاريخ التحديث: 09 نوفمبر 2021 11:25 GMT

يهدد أمن أوروبا.. بولندا تحذر من دخول المهاجرين عبر بيلاروسيا

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، الثلاثاء، من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا، تهدد أمن

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المصدر: ا ف ب

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، الثلاثاء، من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا، تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وكتب مورافيتسكي في تغريدة أن ”إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هما اليوم على المحك“، مؤكدا أن ”هذا الهجوم الهجين من نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، يستهدفنا جميعا“.

وعبر آلاف المهاجرين – ومعظمهم من الشرق الأوسط – الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن ذلك يشكل ردا من نظام مينسك على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.

وفي مواجهة تدفق المهاجرين والتوتر الأخير مع بيلاروسيا، فرضت بولندا حالة الطوارئ لمدة 30 يوما عند حدودها مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وأرسلت إليها نحو 2000 جندي وبدأت في بناء سياج من الأسلاك الشائكة للحد من الهجرة.

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