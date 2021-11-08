الكويت تباشر التحقيق مع مجموعة متهمة بتمويل "حزب الله" اللبناني

باشرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، التحقيق مع مجموعة مواطنين تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً من قبل جهاز أمن الدولة، على خلفية ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا إلى جماعة ”حزب الله“ اللبنانية.

وقررت النيابة العامة، التي بدأت التحقيق مع المتهمين عقب إحالتهم إليها من قبل جهاز أمن الدولة، حجزهم وهم 8 مواطنين، وفق ما ذكرته مصادر ”مطلعة“ لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقالت المصادر ”إن هناك أوامر بضبط وإحضار قد تصدر في الـ 24 ساعة القادمة ضد آخرين، وذلك حسب تحريات جهاز أمن الدولة التي تتواصل في هذه القضية لفك خيوطها“.

وأشارت المصادر إلى أن القضية بدأت بـ 4 مواطنين، أحدهم شقيق نائب سابق، وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالا طائلة إلى لبنان، وتحديداً إلى تنظيم ”حزب الله“ اللبناني.

وذكرت مصادر الصحيفة الكويتية أن المتهمين ”أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأفادوا بأنهم لا يدعمون حزب الله“، مؤكدين ”أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها“.

وأكدت المصادر أنه سيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها إلى النيابة العامة لكشف خيوط القضية، التي تصدرت حديث وسائل الإعلام منذ يومين، في ظل غياب التعليق الرسمي عليها حتى اللحظة.

وكشفت صحيفة ”الراي“ المحلية نقلاً عن مصادرها أن التحقيقات الجارية بشأن هذه المجموعة ”تتعلق بـ 3 قضايا منفصلة، مرتبطة بتهم تمويل الإرهاب“، حيث باشرت النيابة التحقيق في القضية الأولى، فيما لا تزال القضيتان الثانيتان لدى جهاز أمن الدولة.

وزجت المصادر باسم نائب حالي في القضية، حيث أفادت ”بأنه شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق، ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين“.

وكانت صحيفة ”السياسة“ الكويتية قد ذكرت في تقرير إخباري، مساء السبت، أنه تم إلقاء القبض على خلية لـ ”حزب الله“ اللبناني، اثنان منهم أقرباء لنواب سابقين، وتم إخضاعهما للتحقيق بتهمة ”تجنيد الشباب للعمل مع حزب الله في سوريا واليمن“.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر ”أمنية“ قولها إن عملية القبض ”تمت عقب تلقي وزارة الداخلية تقريرا أمنيا من دولة شقيقة بشأن المجموعة المتعاونة مع حزب الله، والمكونة من 4 أشخاص“.

وذكرت المصادر ”أن أحد أعضاء الخلية ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، وثالث قيل إنه من كبار رجال العمل الخيري، ورابع ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، والتي وصفت بأنها أطول عملية اختطاف طائرة في العالم“.

بدورها، أشارت صحيفة ”الجريدة“ المحلية، في وقت سابق، إلى أن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم على ذمتها 12 شخصاً، 8 مواطنين و4 أجانب.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم يتم الكشف عن هويتها، أن التحقيقات مع المتهمين جارية، لافتة إلى أن الوقائع المنسوبة تنطوي على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي اعتقال المجموعة المتهمة في ظل أزمة متصاعدة بين دول خليجية ولبنان، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

وسبق أن أدانت الكويت مطلع عام 2016 مجموعة تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني، و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات خلال مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في شهر آب/ أغسطس من عام 2015.