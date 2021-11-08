طالبان الباكستانية تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، اليوم الإثنين، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق على ”وقف شامل لإطلاق النار“ مع حركة طالبان المحلية.

وأضاف تشودري، في بيان، أن السلطات في أفغانستان المجاورة، التي تسيطر عليها طالبان الأفغانية، سهلت المحادثات.

وأشار الوزير تشودري إلى أنه ”سيستمر تمديد وقف إطلاق النار مع تقدم المفاوضات“.

ويوم السبت الماضي، نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر متعددة في حركة طالبان الباكستانية قولها، إن الحركة طالبت حكومة إسلام أباد بالإفراج عن عدد من السجناء كشرط لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار.

وقال قائد مقره في إقليم كونار الأفغاني، إن حركة طالبان الباكستانية، التي تعتبر تنظيما منفصلا عن طالبان الأفغانية، أجرت جولتين من المحادثات الأولية، قامت حركة طالبان الأفغانية بتسهيل عقدهما.

وقالت مصادر مطلعة، إن سراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني ووزير الداخلية في الحكومة التي شكلتها طالبان في أفغانستان، يساعد في المحادثات.

وحركة طالبان الباكستانية مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وتضم الحركة عددا من الجماعات المتشددة، التي تقاتل الحكومة الباكستانية منذُ عام 2007.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تصريحات صحافية، إن حكومته تجري محادثات مع قطاعات من حركة طالبان الباكستانية في إطار ”عملية مصالحة“.

وقال ثلاثة من قادة حركة طالبان الباكستانية، إن الإفراج عن السجناء سيكون ”إجراء لبناء الثقة“ بين الطرفين، مضيفين أن نتيجة المحادثات لا تزال غير مؤكدة.

وقال قائد في حركة طالبان الباكستانية لـ“رويترز“ من إقليم كونار بأفغانستان: ”لسنا متفائلين جدا بشأن النتائج الفورية للمحادثات، قادتنا طالبوهم بالإفراج عن سجناء إذا كانوا ملتزمين بالمشاركة في مفاوضات ذات مغزى“.

وأسفرت هجمات طالبان الباكستانية عن سقوط آلاف المدنيين والعسكريين الباكستانيين قتلى وجرحى على مر السنين، لكن عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني في عام 2014، أدت إلى إضعاف الجماعة بشدة وطردها من معقلها في وزيرستان الشمالية.

لكن تقديرات تقول إن الحركة تملك قوة تضم ما يتراوح بين 4000 و5000 مقاتل يتمركز كثيرون منهم عبر الحدود في أفغانستان.

ووقعت سلسلة من الحوادث على الحدود منذُ أن سيطرت حركة طالبان الأفغانية على كابل، في شهر آب/أغسطس الماضي.