تقرير: إسرائيل تشدد مراقبتها لفلسطينيي الضفة بنظام "التعرف على الوجوه"

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن إسرائيل صعّدت من عمليات مراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك باستخدام نظام ”التعرف على الوجوه“، وهو نظام بالغ التطور والتعقيد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني أن ”الجيش الإسرائيلي يقوم بجهود حثيثة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لمراقبة الفلسطينيين عبر برنامج متكامل لكشف الوجوه والتعرف عليها، من خلال شبكة واسعة من الكاميرات والهواتف الذكية، وفقا لما كشفه جنود إسرائيليون مؤخرا حول البرنامج“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”نظام المراقبة الصارم، والذي تم الشروع فيه قبل عامين، يتضمن جزءا من تقنية الهواتف المحمولة، والتي تعرف باسم ”الذئاب الزرقاء“، والتي تلتقط صورا لوجوه الفلسطينيين وتطابقها مع صور تتضمنها قاعدة بيانات ومعلومات واسعة النطاق، وصفها جندي إسرائيلي بأنها ”فيسبوك سري“ للفلسطينيين“.

وتابعت الصحيفة: ”هذا التطبيق يصدر أضواء بألوان مختلفة، لتحذير الجنود، حول ما إذا كان يتعين عليهم سجن أو اعتقال هذا الشخص الذي خضع للمراقبة، أو تركه حرا“.

وذكرت الصحيفة أن ”تفاصيل هذا البرنامج الجديد تم الكشف عنها من خلال مقابلات أجرتها مع جنديين إسرائيليين سابقين، وجنود آخرين تم تسريحهم مؤخرا، وانضموا إلى منظمة كسر جدار الصمت الإسرائيلية“.

وتابعت ”واشنطن بوست“: ”إضافة إلى برنامج الذئاب الزرقاء، فإن الجيش الإسرائيلي وضع كاميرات لمسح الوجوه في مدينة الخليل، وذلك لمساعدة الجنود في نقاط التفتيش كي يتعرفوا على الفلسطينيين، حتى قبل أن يبرزوا بطاقات هوياتهم“.

ونقلت الصحيفة عن الجنود الإسرائيليين، الذين أجروا مقابلات مع الصحيفة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن ”الجيش الإسرائيلي أبلغهم بأن هذه الجهود كانت بمثابة طفرة قوية في قدرات الدفاع عن إسرائيل ضد (الإرهابيين)“، حسب وصفهم.

ورأت الصحيفة، أن ”البرنامج يوضح أيضا كيفية استخدام تقنيات المراقبة، خلف الكواليس في الأماكن التي يتمتع فيها الناس بمستوى أقل من الحريات““.

وأشارت إلى أن ”وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن العمليات الأمنية الروتينية جزء من الحرب على الإرهاب، وتأتي في إطار جهود تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما ورد في رد الوزارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة معلومات تتعلق ببرنامج المراقبة الصارم هذا.

وقالت الصحيفة: ”داخل إسرائيل، أثار اقتراح من قبل مسؤولي إنفاد القانون لإدخال كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، معارضة كبيرة، وعارضت الوكالة الحكومية المسؤولة عن حماية الخصوصية الاقتراح. لكن إسرائيل تطبق معايير مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.