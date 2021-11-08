اللهيان: نجاح المفاوضات مع إيران مرهون برفع العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، يوم الإثنين، إن نجاح المفاوضات النووية المرتقبة، مرهون برفع العقوبات الأمريكية عن بلاده.

وأضاف اللهيان خلال محادثات هاتفية مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، أن ”نجاح المفاوضات النووية مرهون برفع العقوبات الأمريكية، وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، وتوفر الضمانات لتنفيذ النتائج“.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، فإن اللهيان اعتبر أن ”الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي“.

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني بعض الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ”بالتماشي مع سياسات الولايات المتحدة تجاه هذا الاتفاق وتنصلها من مسؤولياتها“.

ودعا بريطانيا إلى ”تسديد الديون الإيرانية القديمة المترتبة عليها بأسرع وقت“.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (4+1) مع حضور غير مباشر للولايات المتحدة، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منتصف عام 2018.

وتوقفت المفاوضات النووية بعد 6 جولات من المحادثات، في 20 يونيو/حزيران الماضي، بطلب من طهران، بعد فوز الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي برئاسة الجمهورية في إيران.

وفي سياق متصل، وضع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، 3 شروط أمام الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات النووية المباشرة.

وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن ”أولها، على الولايات المتحدة أن تعترف بذنبها، وثانيا يجب رفع العقوبات دفعة واحدة“.

والشرط الثالث بحسب زاده، ”التأكد من عدم تكرار أي إدارة أخرى لخطوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق“.

وأضاف أنه ”في محادثات فيينا إما أن يتم الاتفاق على كل شيء أو لن يتم الاتفاق على شيء، وكل ما تم التوصل إليه في فيينا من خلال المفاوضات السابقة، كان مسودة“.

وقال المسؤول الإيراني ردا على مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن ”على الولايات المتحدة أن تعلم أنها ليست عضوا في الاتفاق النووي، ولا يمكنها أن تنسب تصريحاتها إلى أعضاء آخرين في الاتفاق أو تقديم طلب“.

وكان سوليفان قال، الأحد، في مقابلة مع محطة ”سي أن أن“ الأمريكية، إن ”واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات حول خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي، لكن طهران لم تظهر بعد الإرادة للقيام بذلك“.