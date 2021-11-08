في ظل تقادم أسلحة أساسية.. هل تستطيع إسرائيل تنفيذ هجمات جوية داخل إيران؟

تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قائمة من الطلبات أمام الولايات المتحدة الأمريكية، منذ شهور طويلة، يأتي على رأسها، الحصول على طائرات للتزود بالوقود جوا.

ويعتقد مراقبون أن الغرض من هذه الطائرات الاستعداد لعمليات عسكرية ضد إيران، وفق موقع ”Israel Defense“ العبري.

ووفق تقرير نشره الموقع المتخصص في الملفات العسكرية، يوم الإثنين، فإنه ”على الرغم من إقرار الموازنة العامة لإسرائيل قبل أيام، ما زالت البنود الخاصة بالمشتريات العسكرية الإسرائيلية عالقة، ولا سيما تلك التي حددتها قيادة سلاح الجو“.

وذكر أن ”قائمة المشتريات التي وضعتها إسرائيل أمام الولايات المتحدة تشمل مقاتلات ومروحيات قتالية، بيد أنها تطالب بتزويدها بطائرات للتزود بالوقود جوا، من طراز (بوينغ KC-46)، وسط حديث عن تقدم بطيء في سير المفاوضات مع واشنطن“.

وتريد إسرائيل إحلال وتجديد الطائرات الخاصة بعمليات التزود بالوقود، والتي تناسب المهام الاستراتيجية بعيدة المدى، في ظل تقادم أسطول الطائرات التي تؤدي هذه المهام.

حذر شديد

ولفت الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ”كان قد توجه إلى نظيره الأمريكي بطلب تزويده وبشكل عاجل بطائرات (بوينغ KC-46) دون أن يتلقى ردا إيجابيا“.

وتابع أن ”إسرائيل اقترحت على الأمريكيين تزويدهم بطائرتين من هذا الطراز على الأقل أو تحديد جدول زمني لتزويد سلاح الجو بطائرة واحدة كل عام، ولمدة 4 أعوام، لكن الجانب الأمريكي لم يقرر بعد الموافقة على هذه الخطوة“.

ونقل عن مصدر على صلة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، قوله إن قضية الغواصات الألمانية الأخيرة، وما شابها من فساد، تسببت في حالة من الحذر لدى الشخصيات الإسرائيلية ذات الصلة بأية مفاوضات بشأن مشتريات عسكرية جديدة.

وأوضح أن ”كل الصفقات العسكرية الكبرى حاليا تدار بحالة من الحذر والكثير من المخاوف؛ ما يتسبب في تأخر إحراز تقدم واضح“.

وتابع الموقع العبري: ”تمت المصادقة بالفعل على شراء سرب ثالث من مقاتلات F-35، المقاتلة الشبحية الأمريكية التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، بمشاركة شركات من دول عديدة، منها إسرائيل، والأخيرة تسعى لامتلاك 50 إلى 75 مقاتلة من هذا الطراز“.

وبيّن أنه ”على الرغم من مصادقة اللجنة الوزارية الخاصة بالمشتريات العسكرية، لم يوقع وزير الدفاع بيني غانتس، بشكل نهائي على هذه الخطوة، فيما لم تصادق اللجنة نفسها على التزود بمروحيات نقل ثقيل تنتجها الشركة الأمريكية ذاتها“.

مخاطرة كبرى

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، إلى أن المؤسسة العسكرية تسعى لإقناع واشنطن بسرعة بيع سلاح الجو الإسرائيلي طائرات التزود بالوقود من طراز ”بوينغ KC-46″، والمروحيات العسكرية من طراز ”Chinook“ أو مروحيات النقل الثقيل من طراز ”CH-53K“.

وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة بتزويدها بالطائرات الاستراتيجية من دون طيار من طراز ”Reaper“، وطائرات الحرب الإلكترونية المتطورة ”EA-18G Growlers“، والتي يمكنها تشويش الدفاعات الجوية للعدو، ولا يتم استخدامها إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إضافة إلى سرب ثالث من مقاتلات الجيل الخامس من طراز ”F-35“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حذر مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء (احتياط) أمير إيشيل، من تأخر سلاح الجو الإسرائيلي في تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود جوا فضلا عن مروحيات النقل العسكرية.

ونقلت صحيفة ”معاريف“ عن إيشيل وقتها، أن طائرات التزود بالوقود ومروحيات النقل الثقيلة هي الأقدم للغاية بسلاح الجو، وأنه لا توجد دولة في العالم لديها طائرات تعمل بالخدمة منذ 50 إلى 60 عاما.

ووصف هذا الأمر بأنه ”يعد مستوى مخاطرة مرتفع، وظاهرة لا نظير لها في العالم“.

مهاجمة إيران

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير عبرية، أن الحكومة وافقت على ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي؛ لبناء القدرة العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت قناة ”أخبار 12“ حينها، أنه تمت الموافقة على ميزانية بقيمة 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)، تشمل تمويل الطائرات بمختلف أنواعها، فضلا عن عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية، والوسائل الأخرى، وتسليح مخصص وفريد من نوعه من شأنه تمكين هذا الهجوم.

لكن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، الذي شارك الأحد، في حلقة نقاشية بمكتب المحاماة والاستشارات القانونية الشهير، تادمور ليفي، تطرق لملف زيادة الموازنة العسكرية الإسرائيلية والتدريبات التي تجريها إسرائيل لمحاكاة سيناريو مهاجمة إيران.

وينظم هذا المكتب حلقات نقاشية مغلقة بمشاركة دبلوماسيين إسرائيليين وأجانب، ولا سيما من تولوا منصب ملحق عسكري بإحدى السفارات، فضلا عن شخصيات على صلة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وذكر حالوتس، وفق موقع ”Israel Defense“، الإثنين، أن مواجهة إيران ”ينبغي أن تحدث بواسطة القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تبقى إسرائيل قوة إقليمية فحسب“.

حرب فاشلة

ولفت حالوتس إلى أن إيران ”ليست مشكلة لإسرائيل وحدها، بل لدول أوروبية كثيرة، فضلا عن دول بالشرق الأوسط ودول الخليج“.

وأضاف: ”أؤمن أنه لو حدث شيء، ينبغي أن يأتي الرد من الولايات المتحدة وليس من إسرائيل“.

ووفق ما أورده الموقع، نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: ”يعد الاتفاق السيئ مع إيران خيارا أفضل من حرب فاشلة ضدها“.

وعبر عن أمله في أن تستطيع الدول التي تتفاوض مع إيران التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق هدفا واحدا، وهو ”الرقابة الصارمة على الأنشطة الإيرانية“.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انطلاق المناورات الإيرانية السنوية ”ذو الفقار 1400″، الأحد، في خليج عُمان، بمشاركة ألوية بينها القوات الخاصة، والمشاة المحمولة جوا، فضلا عن مقاتلات ومروحيات وطائرات نقل عسكرية وغواصات وطائرات مسيرة.

وسلطت قناة ”أخبار 12“ العبرية الضوء على المناورات الإيرانية، ولا سيما لتزامنها مع إعلان طهران مشاركتها في المفاوضات النووية، أواخر الشهر الجاري.

واعتبرت أن الحديث يجري عن ”رسالة تريد إيران إيصالها لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية“.