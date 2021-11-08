إيران.. صورة ليد خامنئي تتسبب بإغلاق صحيفة يومية

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، سحب رخصة صحيفة يومية نشرت السبت الماضي، صورة ليد المرشد علي خامنئي وهو يرسم خطًّا للفقر في البلاد.

وقال سكرتير مجلس الإشراف والرقابة على عمل وسائل الإعلام في إيران، علاء الدين ظهوريان، في حديث للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”أعضاء مجلس الإشراف والرقابة على الصحافة، صوتوا على إلغاء ترخيص صدور صحيفة كليد (المفتاح) وفق قانون الصحافة في البلاد“.

وكانت الصحيفة نشرت صورة على صفحتها الأولى للمرشد الأعلى علي خامنئي وهو يرسم خطًّا للفقر في البلاد، تحت عنوان ”ملايين العوائل الإيرانية يعيشون تحت خط الفقر“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشف معهد بحوث تابع لهيئة الضمان الاجتماعي، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق وصل إلى 25 مليون نسمة.

وتشير دراسات وخبراء إلى أن معدل الفقر في البلاد أعلى بكثير مما تنشره المؤسسات التابعة للحكومة.

واعتبرت مواقع إخبارية محسوبة على التيار المتشدد ما قامت به صحيفة ”كليد“، بأنه ”إهانة للمرشد الخامنئي“.

وصحيفة ”كليد“ صدرت عام 2015، تحت إشراف المدير الإداري عطاء الله حكيم بور، ويرأس تحريرها منصور بيطرف، وانضمت إلى قائمة الصحف الإيرانية اليومية.

وعطاء حكيم بور هو نائب سابق في البرلمان عن التيار المتشدد، وتولى منصب أمين عام حزب الوحدة الوطنية والتقدم الإسلامي.

ويعد علي خامنئي أعلى سلطة في إيران، وتنص مادة في قانون الصحافة على أنه ”عندما يتم إهانة المرشد الأعلى أو أحد المرجعيات الدينية في الصحف أو وسائل الإعلام، سيتم إلغاء ترخيصها وسيتم تقديم رئيس التحرير وكاتب المقال إلى المحاكم المختصة ومعاقبته“.

وبحسب القانون فإن من يهين مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني أو المرشد (علي خامنئي)، بأي شكل من الأشكال، يحكم عليه بالسجن ستة أشهر إلى سنتين.

ويتبع مجلس الإشراف والرقابة على الصحافة وعمل وسائل الإعلام الإيرانية وزارة الثقافة والإرشاد، وفقًا لقانون الصحافة، ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإشراف على الصحافة من ”المسلمين ومن ذوي الكفاءة العلمية والأخلاقية اللازمة والمؤمنين بالثورة الإسلامية“.

ويتكون المجلس من أشخاص بينهم قاض يتم انتخابه من رئيس السلطة القضائية، وعضوية وزير الثقافة أو من يفوضه، وأحد أعضاء البرلمان يتم انتخابه من قبل البرلمان، كما يضم أحد رجال الدين في الحوزة العلمية، وأحد أساتذة الجامعة ينتخب من قبل وزير التعليم العالي، وعضو من المجلس الأعلى للثورة الثقافية المرتبط بالمرشد علي خامنئي.