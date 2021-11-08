وسائل إعلام: منفذ هجوم "كان" بفرنسا جزائري

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الرجل المشتبه في اعتدائه على مسؤول بالشرطة، بمدينة ”كان“، جنوب فرنسا، يحمل الجنسية الجزائرية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، يوم الاثنين.

وقال تلفزيون ”بي.إف.إم“، إن “ منفذ الهجوم، غير معروف للسلطات الفرنسية“، بينما صرحت صحيفة ”لو فيغارو“، بأن ”المهاجم لديه تصريح إقامة في إيطاليا، وأنه من مواليد عام 1984“.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن اليوم ، أن ”شرطيا أصيب بعد تعرضه للطعن بسكين، في كان بجنوب فرنسا، قبل تحييد المهاجم“.

ويأتي ”هجوم كان“، بينما تبرز المخاوف المتعلقة بجرائم العنف والإرهاب ضمن أكثر ما يثير مخاوف الناخبين قبيل الاقتراع الرئاسي في فرنسا العام المقبل.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

وقال الوزير دارمانان في تغريدة عبر ”تويتر“: ”سأتوجه إلى الموقع على الفور، وأقدم دعمي للشرطة الوطنية ولمدينة كان“.

ونقل تلفزيون ”بي.إف.إم“، عن مصدر بالشرطة الفرنسية قوله، إن ”المهاجم فتح باب سيارة شرطة متوقفة أمام مركز للأمن، وطعن شرطيا بسكين“.

وأضاف أنه ”حاول بعد ذلك مهاجمة شرطي ثان، لكن شرطيا ثالثا، كان في السيارة أيضا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة“.

وقال محافظ مدينة كان ”مقاطعة ألب ماريتيمز“، ديفيد ليسنار، إن ”ملابسات الهجوم قيد التحقيق“.

وأكد، ليسنار ، في حسابه على ”تويتر“، أن ”مهاجما انقض حاملا سكينا على عناصر الشرطة بالقرب من المقر المركزي، فأطلق أحد الضباط النار من سلاحه“، مضيفا أنه ”لم يقع أي قتيل، إلا أن التحريات جارية لكشف ملابسات الهجوم“.

يُذكر أن فرنسا شهدت في الأعوام الأخيرة بضع هجمات شنها ”متطرفون“.

فقد أسفرت تفجيرات وإطلاق نار في الـ13 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في مسرح ”باتاكلان“ ومواقع أخرى حول باريس عن مقتل 130 شخصا.

وفي تموز/ يوليو 2016، قاد ”متطرف“ شاحنة وسط حشد يحتفل بيوم ”الباستيل“ في مدينة نيس؛ ما أدى إلى مقتل 86 شخصا.

كذلك، قتل مسلح ثلاثة أشخاص يوم الـ23 من آذار/ مارس 2018 في جنوب غربي فرنسا، بعد استيلائه على سيارة، وأطلق النار على الشرطة واحتجز رهائن في متجر كبير ”، فاقتحمت قوات الأمن المبنى وقتلته.

وفي الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قطع مهاجم من أصل شيشاني، يبلغ من العمر 18 عاما، رأس المدرس صامويل باتي، في إحدى ضواحي باريس.

وبعد أيام، قليلة، وتحديدا في الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قطع شاب تونسي رأس امرأة وقتل شخصين بسكين في كنيسة بمدينة نيس، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق عنصران في شرطة السكك الحديدية الفرنسية النار على رجل في محطة قطار في باريس هددهما بسكين وهو يصيح ”الله أكبر“؛ ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة والشركة الوطنية للسكك الحديدبة الثلاثاء.