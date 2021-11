وسائل إعلام: منفذ هجوم "كان" بفرنسا جزائري

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الرجل المشتبه في اعتدائه على مسؤول بالشرطة، بمدينة ”كان“، جنوب فرنسا، يحمل الجنسية الجزائرية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، يوم الاثنين.

وقال تلفزيون ”بي.إف.إم“، إن “ منفذ الهجوم، غير معروف للسلطات الفرنسية“، بينما صرحت صحيفة ”لو فيغارو“، بأن ”المهاجم لديه تصريح إقامة في إيطاليا، وأنه من مواليد عام 1984“.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن اليوم ، أن ”شرطيا أصيب بعد تعرضه للطعن بسكين، في كان بجنوب فرنسا، قبل تحييد المهاجم“.

ويأتي ”هجوم كان“، بينما تبرز المخاوف المتعلقة بجرائم العنف والإرهاب ضمن أكثر ما يثير مخاوف الناخبين قبيل الاقتراع الرئاسي في فرنسا العام المقبل.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021