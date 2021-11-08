الصين تبني نماذج لسفن البحرية الأمريكية بمنطقة تدريب على إطلاق الصواريخ

أظهرت صور التقطت بقمر صناعي تابع لشركة ماكسر، أن الجيش الصيني بنى نماذج بالحجم الطبيعي على شكل حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وسفن حربية أمريكية أخرى ربما لاستخدامها كأهداف للتدريب في صحراء شينجيانغ.

#الصين تبني نماذج لسفن البحرية الأمريكية في منطقة تدريب على إطلاق الصواريخ أظهرت صور التقطت بقمر صناعي تابع لشركة ماكسر أن الجيش الصيني بنى نماذج بالحجم الطبيعي على شكل حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وسفن حربية أمريكية أخرى ربما لاستخدامها كأهداف للتدريب في صحراء شينجيانغ. pic.twitter.com/zgl4sUnRew — إرم نيوز (@EremNews) November 8, 2021

وتعكس هذه النماذج جهود الصين الرامية لبناء قدرات على التصدي لحاملات طائرات خاصة ضد البحرية الأمريكية، مع استمرار التوتر مع واشنطن بسبب تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت أمس الأحد، الإطار الخارجي بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أمريكية ومدمرتين على الأقل للصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك بنيت، فيما يبدو أنه مجمع تدريب جديد في صحراء تكلامكان، وفقا لرويترز.

وقال المعهد البحري الأمريكي نقلا عن شركة الاستخبارات الجغرافية المكانية أول سورس أناليسيز، إن المجمع يستخدم لاختبار الصواريخ الباليستية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال مرارا وتكرارا، إنه سوف يندفع لمساعدة تايوان إذا هاجم الصينيون الجزيرة، وهو ما تم تصحيحه من قبل مسؤولين أمريكيين آخرين قائلين إن موقف واشنطن من “الغموض الإستراتيجي” تجاه تايبيه لم يتغير.

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين وتصر على إعادة التوحيد السلمي للبلاد في نهاية المطاف.

ويعتقد تيد جالين كاربنتر، زميل معهد كاتو، أن بكين لديها بضع طرق محتملة “لاختبار” التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، دون المخاطرة بخطر اندلاع حرب شاملة بين القوى الاقتصادية العظمى.

وفي مقال نشره موقع ناشيونال انترست ”National Interest“، قال كاربنتر، إنه بدلا من التهديد بغزو واسع النطاق للجزيرة، يمكن للجمهورية الشعبية أن تقوم ”بعمل محدود أكثر“ – بالاستيلاء على كينمن وماتسو، وهما مجموعتان من الجزر الصغيرة تحكمهما تايبيه.

ويمكن للصين _أيضا_ أن تطلق ”إجراء محدودا“ ضد ”الجزر الأخرى البعيدة التي تدعي تايبيه“، كما يقول المراقب، مع أي عمليات من هذا القبيل يُقال إنها ”بمثابة طريقة جريئة، لكنها منخفضة المخاطر نسبيا بالنسبة لبكين لاختبار المدى ومصداقية تصميم واشنطن على الدفاع عن تايوان“.

وبحسب كاربنتر ، فإن جزيرة براتاس/ دونجشا الصغيرة الواقعة على بحر الصين الجنوبي والتي تديرها تايبيه وتطالب بها بكين، هي أحد الاحتمالات.

وتقع الجزيرة التي يبلغ طولها 2.8 كم، ومساحتها 174 هكتارا، على بُعد أقل من 250 كيلومترا من ساحل البر الرئيس للصين، ولكنها تقع على بُعد أكثر من 430 كيلومترا من تايوان، وهي غير مأهولة بالسكان.