الجيش الأوكراني يعلن مقتل أحد جنوده بهجوم شنه انفصاليون

أعلن الجيش الأوكراني في بيان مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين الأحد بهجوم شنه انفصاليون موالون لروسيا في شرق البلاد.

وتخوض القوات المسلحة الأوكرانية نزاعا محتدما مع المتمردين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اندلع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وقالت كييف إن الانفصاليين شنوا ثماني هجمات بقنابل يدوية وقذائف مدفعية على الجيش الأوكراني الأحد.

وكانت أوكرانيا نفت الثلاثاء تقارير عن تعزيز الوجود العسكري الروسي قرب حدودها الشرقية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة قطارات عسكرية وقوافل شاحنات روسية تحمل دبابات وصواريخ في جنوب غرب روسيا قرب الأراضي الأوكرانية.

وخلف النزاع في شرق أوكرانيا أكثر من 13 ألف قتيل.

وترفض روسيا اتهامات أوكرانيا والغرب بأنها تدعم الانفصاليين.

وتداولت وسائل إعلام دولية منذ أيام أنباء عن حشود روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت صور أقمار صناعية التقطت الاثنين الماضي، التقارير التي تفيد بأن موسكو تحشد مرة أخرى قواتها العسكرية على الحدود بشكل يثير مخاوف من اندلاع مواجهات.

وأظهرت الصور الجديدة حشوداً للوحدات المدرعة والدبابات والمدفعية ذاتية الدفع جنباً إلى جنب مع القوات البرية التي تحتشد بالقرب من بلدة يلنيا الروسية بالقرب من حدود بيلاروسيا.

ونفى الكرملين صحة التقارير عن وجود تعزيزات روسية على حدود أوكرانيا، وذلك في بيان نشر الثلاثاء الماضي.

وتصاعدت التوترات بين موسكو والغرب على مدى الأشهر العديدة الماضية، حيث انزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحديث الجديد عن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو.

وقال الكرملين، إن توسيع البنية الأساسية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، ”يتجاوز خطا أحمر“ بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن ”روسيا وروسيا البيضاء ستعملان لحماية أمنهما في مواجهة ذلك“.

وقال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، إنه اتفق مع بوتين على الرد على ما وصفه بـ“النشاط المتزايد“ لحلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أوكرانيا.

وبشكل خاص، اتهم لوكاشينكو الولايات المتحدة، بإقامة مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا، قال إنها ”ترقى إلى قواعد عسكرية“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، قوله: ”اتفقنا على أننا نحتاج إلى اتخاذ نوع ما من الإجراءات للرد على ذلك“.