إخلاء مبان في جامعتين في نيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

أخلت جامعتان في ولاية نيويورك أجزاء من حرميهما الجامعي الأحد بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان.

وفي سلسلة تغريدات طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية أن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر ”تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر“.

ويأتي الحادث بعد يومين من حادث مشابه في مدينة نيو هيفن في ولاية كونيكتيكت، حيث قال مسؤولو المدينة إن التهديدات بالقنابل أجبرت على إخلاء العديد من المباني في جامعة ييل وكذلك الشركات القريبة في نيو هيفن لساعات يوم الجمعة.

وقال متصل واحد بالخط غير الطارئ لشرطة نيو هيفن إن هناك قنابل في ثمانية مبان في الحرم الجامعي حوالي الساعة 2 بعد الظهر، على حد قول مسؤولي الشرطة.

وتم إخبار الأشخاص في المباني في البداية بالذهاب إلى ساحات مجاورة، و في وقت لاحق ، تم توجيههم إلى مواقع داخلية معينة.

و في حوالي الساعة 7 مساءً قال المسؤولون إن الحرم الجامعي استأنف عملياته الطبيعية.

وتم إغلاق العديد من شوارع المدينة بينما كان مسؤولو إنفاذ القانون مع كلاب شم القنابل يستعدون لتفتيش المباني التي تعرضت للتهديد، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الولاية يساعدان سلطات ييل ونيو هيفن في التحقيق والرد.

وقال رئيس شرطة نيو هيفن بالإنابة رينيه دومينغيز في مؤتمر صحفي بعد الظهر: ”نتعامل مع هذا الأمر كما لو كان تهديدًا مشروعًا، ولكن في هذا الوقت مازلنا نعمل على تحديد هوية المتصل“.

وقال رونيل هيغينز ، رئيس شرطة جامعة ييل، إن الشخص الذي وجه التهديدات بالقنابل لم يوضح سبب ذلك.

وقالت المتحدثة باسم جامعة ييل ، كارين بيرت ، إن مباني الحرم الجامعي التي تعرضت للتهديد تشمل بينغهام هول، وكلية برانفورد، وكلية جريس هوبر، وكلية جوناثان إدواردز ، ومسرح الجامعة، وقاعة فاندربيلت، وويلش هول، ومعرض ييل ​​للفنون، كما تم إخلاء مكتبة باس وكلية سايبروك كإجراء احترازي.