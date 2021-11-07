إيران تعلن اعتقال عناصر جماعة معارضة دعت إلى احتجاجات

أعلنت قوات الشرطة الإيرانية مساء الأحد، عن اعتقال 10 أشخاص على صلة بجماعة معارضة كانت قد دعت إلى احتجاجات مناهضة للنظام في البلاد.

وقال العقيد محمد أخلاقي نائب قائد قوات الأمن العامة في إيران، قد ”تم اعتقال 10 أشخاص على صلة بجماعة ”الانتفاضة البيضاء“، مضيفاً إن ”المعتقلين هم مدراء ينشطون في الفضاء الالكتروني في محافظة البرز الواقعة شمال إيران“.

وبين العقيد أخلاقي في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، شهدنا دعوات عديدة في الفضاء الإلكتروني من قبل مجموعة تسمى الانتفاضة البيضاء، تنشر دعوات إلى الناس للتجمع في الشوارع والساحات الرئيسية للمدن الإيرانية في الخامس من نوفمبر الجاري“.

وزعم المسؤول الأمني الإيراني بأن معظم المعتقلين ”لهم تاريخ من الإدمان على المخدرات وإثارة الفتنة والصراعات والبعض الآخر مصاب بأمراض عقلية“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قدمت في السابق زعيم جماعة الانتفاضة البيضاء (محمد حسين بور، المعروف باسم الدكتور سايان) بأنه ”مخترع ومقاتل “ في عدة برامج.

وانتشرت في عدد من شوارع المدن الإيرانية من بينها طهران شعارات للحركة وهي تطالب بالاحتجاجات وتدعو لإسقاط النظام.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة البزر شمال البلاد قد أعلنت الجمعة، عن اعتقال عدد من قادة حركة ”الانتفاضة البيضاء“ في البلاد.

وذكرت قوات فيلق الإمام الحسن المجتبى التي تتمركز في محافظة البرز، إنها ألقت القبض مساء الخميس الماضي على قيادات حركة ”الانتفاضة البيضاء“ (المعارضة) خلال عمليات نفذتها في المحافظة شمال إيران.

وأضاف البيان أن ”الحركة كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار المحافظة وباقي مناطق البلاد، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تخريبية“.

وكان زعيم الانتفاضة البيضاء قد أصدر في وقت سابق بيانا دعا فيه إلى احتجاجات تحت قيادته في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري من ساحة الثورة في العاصمة طهران.

وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عن هوية واعتقال أحد قادة الحركة، المشار إليه في بعض وسائل الإعلام باسم ”محمد حسين بور“.

وفي 28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ما وصفهم بـ“العدو“ بالتخطيط لاحتجاجات في إيران في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على غرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل عامين.