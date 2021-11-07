قناة عبرية: الموساد يحبط هجمات إيرانية ضد أهداف إسرائيلية في أفريقيا

أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي يوم الأحد إحباطه سلسلة من الهجمات التي كانت تخطط إيران لتنفيذها ضد إسرائيليين في أفريقيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وكشفت القناة ”12“ العبرية، عن إحباط جهاز الموساد سلسلة من الهجمات الإيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا، ”بفضل معلومات استخبارية دقيقة نقلتها جهات استخبارات غربية“.

وقالت القناة إن ”قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال اعتقلت 5 نشطاء جندهم فيلق القدس التابع لإيران لإيذاء السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين“.

وأكدت أن من بين الأهداف التي كانت إيران تخطط لاستهدافها ”رحلات سياحية في دولة تنزانيا، ورجال أعمال إسرائيليين في كل من غانا والسنغال“.

واعتبرت القناة العبرية، أن هذه ”محاولة أخرى من إيران لإلحاق الأذى بأهداف إسرائيلية وبالإسرائيليين أنفسهم“.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد ”إحباط مؤامرات إيرانية في قبرص“.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية السلطات في قبرص محاكمة عدد من الأشخاص بحجة إقدامهم على تنفيذ ”مؤامرة إرهابية“ ضد مصالح إسرائيلية.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، فإن ”ستة أشخاص سيحاكمون في قبرص في السادس من الشهر المقبل، بتهمة التخطيط لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط قبل أشهر“.

وبينت الصحيفة العبرية، أن ”إسرائيل، تتهم إيران بتدبير هجوم على رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط، ومن بين المشتبه بهم أذربيجاني وأربعة سائقي توصيل طعام من باكستان وقبرصي من أصل لبناني“.

وأشارت إلى أن ”الأشخاص الستة، يواجهون تهم التآمر بالقتل والمشاركة في منظمة إجرامية والإرهاب وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة وتداول وثائق مزورة“.

وذكرت أن ”محكمة مقاطعة نيقوسيا في قبرص، قررت إحالة القضية إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تُعقد المحاكمة بشكل مغلق لأسباب أمنية، وسيظل الاشخاص الستة في حجز الشرطة حتى ذلك الوقت“.

وفي السياق نفسه، أعلنت إسرائيل إحباط محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي كبير في جزيرة قبرص بوساطة شخص من أذربيجان يحمل جواز سفر روسيا كان يحمل مسدسا ”كاتم صوت“ اعتقل واعترف بنيته تنفيذ الاغتيال.

واتهمت إسرائيل بعد الحادثة، إيران بأنها من تقف خلف هذا المخطط لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي.