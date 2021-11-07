بايدن يدين "بقوة" محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، ”بقوة“ هجوما استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وأشاد بدعوته إلى ”الهدوء وضبط النفس والحوار“.

وقال بايدن في بيان مكتوب: ”أدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي“.

وأضاف: ”شعرت بارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء وأشيد بالقيادة التي أظهرها في الدعوة للهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون كثيرا“.

وأشار إلى أنه ”أبلغ فريقه للأمن القومي بعرض المساعدة المناسبة للسلطات العراقية بينما يحققون في الواقعة“.

وبعد الحادثة، ظهر الكاظمي في مقطع مصور نشره مكتبه اليوم الأحد، وهو يرأس اجتماعا مع كبار قادة الأمن لبحث هجوم الطائرة المسيرة.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان بعد الاجتماع أن ”الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتياله، يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية“.

وقالت مصادر أمنية لـ“رويترز“ إن ستة من أفراد قوة الحراسة الشخصية للكاظمي المتمركزة خارج منزله في المنطقة الخضراء أصيبوا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن ثلاث طائرات مسيرة استُخدمت في الهجوم، من بينها طائرتان اعترضتهما قوات الأمن وأسقطتهما بينما أصابت الطائرة المسيرة الثالثة مقر إقامة الكاظمي.

وذكر متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الوضع الأمني مستقر داخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والسفارات الأجنبية، بعد الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد يومين من اشتباكات عنيفة في بغداد بين قوات الحكومة وأنصار أحزاب سياسية مدعومة من إيران، ومعظمها له أجنحة مسلحة، بعدما خسرت تلك الأحزاب عشرات المقاعد في البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وأمر الكاظمي، بفتح تحقيق في مقتل وإصابة متظاهرين وأفراد من قوات الأمن في تلك الاشتباكات.

وندد الرئيس العراقي برهم صالح بالهجوم ووصفه بأنه ”جريمة نكراء بحق العراق“.

وقال صالح في تغريدة على ”تويتر“: ”لا نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري“.

ووصف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي كان حزبه الفائز الأكبر في انتخابات الشهر الماضي، الهجوم بأنه ”عمل إرهابي… استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة“.