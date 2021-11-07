مراقبون إسرائيليون: هذه مكاسب طهران من إعلان عودتها للمفاوضات النووية

ينظر مراقبون إسرائيليون إلى إعلان إيران العودة للمفاوضات النووية مع الدول الكبرى، بعين القلق، على أساس أن هذه المسيرة قد تمنح الإيرانيين الوقت اللازم لمباشرة عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقدروا أن طهران تعمل على كسب المزيد من الوقت، بما يتيح لها مواصلة عمليات التخصيب، بالتزامن مع المفاوضات الجديدة، وفقا لما أوردته صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن علي باقري كني، كبير مفاوضي إيران في الملف النووي، يوم الأربعاء الماضي، قوله إن ”محادثات إيران مع القوى العالمية حول إعادة الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، سوف تستأنف يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري“.

وأضاف: ”اتفقنا على بدء المفاوضات التي تستهدف إزالة العقوبات غير المشروعة وغير الإنسانية“، على حد قوله.

عقبات أمام إسرائيل

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تواجه محاولات إسرائيل لإقناع دول الغرب بموقفها، العديد من العقبات، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من الاجتماعات السياسية التي عقدها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر المناخ في مدينة غلاسكو، خصصت لمحاولة إقناع زعماء الدول الكبرى بأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ”خطوة غير مجدية“.

ولفتت إلى أن الإعلان الإيراني بشأن العودة إلى المفاوضات، والذي جاء عشية عودة بينيت من اسكتلندا، أعقبه تصريحات للناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال فيها إن الولايات المتحدة تؤمن أن هناك نافذة من الفرص وتطلعات للعودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015، ووصف الخطوة بأنها ”تخدم المصالح الأمريكية“.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين إسرائيليين، أن الإعلان الإيراني صدر على خلفية مخاوف طهران من قرارات ستتخذ خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل؛ على خلفية القيود التي تفرضها طهران على عمل مراقبي الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت ”ماكور ريشون“، أن الملف الإيراني طرح خلال اجتماعات بينيت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على هامش مؤتمر المناخ، فضلا عن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

تلاعب بالعالم

وأوضحت أن الرسالة الإسرائيلية التي وجهها بينيت خلال الاجتماعات هي أن ”الوقت يعد مسألة مصيرية، وأنه من الواضح أن طهران تعمل على كسب الوقت، وتتلاعب بالعالم وتملي عليه القواعد، إضافة إلى ذلك، لو عادت إيران للمحادثات، هناك احتمال أن تستمر شهورا طويلة ستستغلها لمواصلة عمليات تخصيب اليورانيوم“.

وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ”زعم أمام الزعماء أن التجربة أثبتت أنه ينبغي التعاطي مع الإيرانيين بسياسات أكثر صرامة، وأنه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة طهران بشدة، بما يؤثر على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضدها“.

ولدى عودته إلى إسرائيل، تطرق بينيت خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء الماضي، لمناورتين عسكريتين يشارك فيهما الجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن ”المناورة الأولى هي مناورة (الراية الزرقاء)، بمشاركة 8 من أسلحة الجو الأقوى والأفضل في العالم، والتي استضافتها إسرائيل مؤخرا، ومناورة أخرى لسلاح البحرية الإسرائيلي والأمريكي في مياه إيلات“، وقال تعقيبا على المناورتين: ”إن رسالتنا وصلت إلى عنوانها المناسب“.

أهداف التفاوض

في غضون ذلك، ذكر موقع ”نتسيف نت“ العبري، اليوم الأحد، أن إيران تسعى لتحقيق 3 أهداف من وراء العودة إلى المحادثات النووية.

ولفت إلى أن الهدف الأول، هو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي، عقب تدهور الاقتصاد الإيراني وزيادة التضخم وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأوضح أن الهدف الثاني، سياسي، ويتعلق برفع العقوبات عن قيادات ومسؤولين إيرانيين، على رأسهم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فضلا عن العقوبات ضد الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، وعدد من القيادات.

كما تستهدف رفع العقوبات عن مؤسسات تتبع المرشد الأعلى، منها مكتبة ”آستان قدس رضوي“ وغيرها.

وقدر الموقع، أن رأس مال المؤسسات التي تتبع المرشد الأعلى مباشرة يبلغ قرابة 20 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن إيران تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق نصر سياسي.

وبين أن الهدف الثالث، عسكري وأمني، إذ تريد إيران عبر المفاوضات، منع تعرض منشآتها النووية العسكرية لهجمات، ولا سيما في ظل التقارير الاستخبارية والتصريحات التي أطلقتها مصادر رسمية في إسرائيل بشأن هجمات محتملة لو اقتربت من العتبة النووية.

وذكر ”نتسيف نت“ العبري، بأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 كان ينص على ألا تتجاوز إيران سقف 3.6% فيما يتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم، أي أقل من النسب اللازمة للاستخدام العسكري.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق بشكل أحادي الجانب عام 2018 إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعاد نظام العقوبات الاقتصادية على طهران، فيما قامت الأخيرة بالانسحاب التدريجي من التعهدات الأساسية للاتفاق النووي.

ويقول الموقع إنه حتى مطلع 2021، زادت إيران من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى نسب 20% اللازمة للاستخدام العسكري، ووصلت تدريجيا إلى نسب 60% بحلول نيسان/ أبريل الماضي.