إيران تعترف بعجزها عن تمويل "مشروع الإنترنت الوطني" وتستنجد بالقطاع الخاص

اعترف حسين إسلامي، رئيس مجلس إدارة منظمة نقابة تكنولوجيا المعلومات في طهران، أن استكمال شبكة الإنترنت الوطنية في إيران يتطلب استثمار 200 تريليون تومان، في حين أن الحكومة عاجزة على تمويل هذا المشروع بهذا المبلغ.

وقال إسلامي في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، السبت، ”في أفضل السيناريوهات، يمكن للحكومة استثمار 50 تريليون تومان (كل 28 ألف تومان إيراني يساوي دولارا أمريكيا واحدا في الأسواق الحرة فقط) في هذا المجال في السنوات الأربع المقبلة“.

وأوضح أن ”القطاع الخاص سيستثمر في هذا المشروع الوطني إذا اقتنع بأن شبكة المعلومات الوطنية لن تكون لها عواقب اقتصادية وثقافية واجتماعية“، في إشارة إلى تكهنات حول تقييد الإنترنت بعد إطلاقها.

وبين إسلامي: ”تقديرنا هو أن الحكومة تستطيع أن تساهم في هذا المشروع بحد أقصى 50 ألف مليار تومان في غضون أربع سنوات، وما تبقى، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، يتطلب وجود تمويل القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني“.

وعلى مدى سنوات، كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي عن الإنترنت العالمي لأسباب أمنية، وللسيطرة على الاحتجاجات والقمع، أو لفرض رقابة على أحداث القمع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة بحلول عام 2016، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة.

وقدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، في أيار/مايو من هذا العام، أنه ”حتى العام الماضي، تم إنفاق حوالي 19 تريليون تومان على إنشاء ”إنترنت وطني“.

ووعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور بأن تعمل الشبكة بكامل طاقتها في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى إكمال 35 إلى 40 % من الشبكة.

وشدد ”زارع بور“، الذي أطلق على نفسه بـ ”القائد الميداني“ للشبكة الوطنية للانترنت الإيراني، على ضرورة إطلاق ”الفضاء السيبراني بما يتناسب ومستوى الثورة الإيرانية“.

ويشير خبراء الفضاء الإلكتروني إلى المشروع، المعروف الآن باسم ”شبكة المعلومات الوطنية“، على أنه ”مفتاح قطع الاتصال بالإنترنت العالمي“.

وتخطط الحكومة الإيرانية لتقييد الإنترنت بشكل أكبر، بينما أعلنت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها الجديد لعام 2021 عن مؤشر حرية الإنترنت لدول العالم، حيث وصفت إيران بأنها واحدة من أسوأ الدول، مشيرة إلى أن حرية الإنترنت فيها أقل حتى من دول مثل بيلاروسيا وأوزبكستان وباكستان.

وفي الأشهر الأخيرة، بعد أن ألقى المرشد الأعلى علي خامنئي خطابا وصف فيه الفضاء السيبراني في إيران بأنه ”مهمل“، وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة، قام البرلمان المتشدد بوضع مشروع قانون أطلق عليه ”حماية الفضاء الإلكتروني“، يركز على الحد من الشبكات الاجتماعية.

وحذر معارضو ”خطة حماية الفضاء الإلكتروني“ من أن المشكلة لا تقتصر على تقييد شبكات التواصل الأجنبية المهمة مثل إنستغرام، وأن الخطة ستغير بشكل أساسي نشاط المستخدمين ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي، وتفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى الإنترنت.

ودفعت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة اعتمادات خاصة لبعض التطبيقات المحلية؛ لمحاولة إنشاء منافسين محليين لتطبيقات مثل تلغرام، لكن المشروع فشل بسبب عدم القبول العام وعدم الثقة في هذه التطبيقات، بعدما قامت إيران بحجب ”تلغرام“ في أبريل/نيسان لعام 2018، بعد موجة احتجاجات مناهضة للنظام.