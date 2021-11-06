برلماني إيراني متشدد يدعو لمحادثات مباشرة مع أمريكا

دعا عضو البرلمان الإيراني والقيادي البارز في التيار المتشدد، فريدون عباس اليوم السبت، إلى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل المشاكل القائمة بين البلدين.

وكتب عباسي، وهو عضو لجنة الطاقة النووية في البرلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، ”إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتفاوض معنا، فيجب أن تجلس إلى جانب الدول الخمس الأخرى وتكون على قدم المساواة معها“.

وأضاف عباسي، وهو من أشد المعارضين للاتفاق النووي المبرم عام 2015: ”إذا كان الناس (الإيرانيون) يريدون الاستقلال ويريدون حل مشاكلهم المعيشية، فعليهم أن يعلموا أن القوة الصلبة تدعم القوة الناعمة في المفاوضات“.

وكان عباسي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد، وقاد المفاوضات النووية التي لم تسفر عن أي تفاهم لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني مع القوى الدولية.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 في الـ20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، التي شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في العاصمة فيينا.

وكانت المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو من عام 2018، وقام بتشديد العقوبات على طهران.

وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق، إن المفاوضات النووية سوف تستأنف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره الصيني، وانغ يي مسار العلاقات الثنائية ومحادثات فيينا القادمة والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان شدد خلال المحادثات الهاتفية على أن ”إيران تأمل أن تدخل أمريكا والأطراف الأوروبية المفاوضات بشكل واقعي حتى نتوصل إلى اتفاق بسرعة“.

وأشار إلى أن ”طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل جيد ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة“، مضيفًا أنه ”لا يمكن لأمريكا أن تواصل سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط والإرهاب الاقتصادي بينما تدعي أنها تريد التفاوض والاتفاق“.

بدوره؛ أكد الوزير الصيني أن ”بكين تؤيد استمرار المفاوضات النووية“، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل التي اعترضت تنفيذ الاتفاق النووي.

وأشار إلى أنه ”يجب على أمريكا أن تصلح خطأها برفع العقوبات كلياً حتى تؤدي المفاوضات المقبلة إلى نتائج جيدة“.