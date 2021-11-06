تقرير: أمريكا تعتزم محاكمة أعضاء في جماعة "القلب النقي" اليهودية الموالية لإيران

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت بأن السلطات القضائية الأمريكية تعتزم محاكمة أعضاء جماعة يهودية كانت أعلنت في وقت سابق الهجرة إلى إيران بعد مبايعة المرشد علي خامنئي.

وقال تقرير لإذاعة ”فردا“ الإيرانية المعارضة إن عددا من أعضاء جماعة ”ليف طاهور“ أو ”القلب النقي أو الطاهر“ اليهودية ستتم محاكمتهم في ولاية نيويورك الأمريكية بتهمة ”الخطف“.

وأوضح التقرير أن جمعية إسرائيلية معنية بحقوق الأطفال أكدت أن أعضاء الجماعة اليهودية متهمون باختطاف فتاة (12 عاما) وشقيقها (14 عاما) من والدتهم في نيويورك منذ عام 2018، وقاموا بترحيل الأطفال إلى المكسيك لتسليمهم إلى مسؤولين في جماعة ”القلب النقي“ هناك.

ونوه التقرير إلى أن الاتهامات تشمل 8 أعضاء من جماعة ”القلب النقي“ اليهودية من بينهم نجل مؤسس الجماعة ويُدعى ”نخمان هلبرانز“، مشيرا إلى ترحيل المتهمين من دولة غواتيمالا إلى الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا قد سافروا من كندا والولايات المتحدة إلى غواتيمالا، حيث اعتقلت السلطات هناك عددا منهم، قبل أن يفر بعضهم إلى إقليم كردستان العراق، وذلك بغية الوصول إلى إيران حيث يريدون اللجوء.

ونقل تقرير إذاعة ”فردا“ عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها ”إن القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق قامت بطرد نحو 70 شخصا من أعضاء جماعة القلب النقي ممن وصلوا إلى مدينة أربيل“.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية أن السلطات في كردستان العراق أقدمت أولا على سجن الموقوفين من الجماعة اليهودية، ثم أجبرتهم على ركوب الطائرة وطردتهم إلى ”وجهة غير معروفة“.

ورجح بعض أعضاء جماعة ”القلب النقي“ اليهودية أن تكون سلطات كردستان العراق قامت بترحيل اليهود إلى تركيا، وسط حديث تقارير إعلامية إسرائيلية عن موافقة مبدأية لتركيا لاستقبال أعضاء الجماعة اليهودية.

وكانت مجموعة من اليهود المعارضين للصهيونية أعلنت عن تأسيس جماعة باسم ”القلب النقي“ في ثمانينيات القرن الماضي، بزعامة شخص يُدعى ”شلومو هلبرانز“.

وكان زعيم الجماعة اليهودية ”برانز“ قد لقي مصرعه غرقا في بحيرة في المكسيك عام 2017، وسط شكوك بعض المقربين منه بمقتله.

وكشف الحاخام ”زفي غلوك“ مدير إحدى المنظمات الدينية في إسرائيل في وقت سابق أن عدد أعضاء جماعة ”القلب النقي“ يُقدر بحوالي 280 شخصا يحملون الجنسيات الإسرائيلية والكندية والأمريكية وحتى بينهم ممن يحمل أكثر من جنسية.

وكانت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية كشفت في عام 2018 أن جماعة ”القلب النقي“ أعلنت عن مبايعة المرشد الإيراني، علي خامنئي، وطالبته بالموافقة على السفر واللجوء في إيران.

ونشرت صحيفة ”كيهان“ الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى، علي خامنئي تقريرا سابقا بعنوان: ”اليهود المعارضون للصهيونية يحلمون بدخول إيران“، ضمن الحديث عن مساعي جماعة ”القلب النقي“ اللجوء إلى إيران.

وزعمت الصحيفة أن ”أعضاء جماعة القلب النقي يسعون جاهدين للوصول إلى إيران نظرا لمناخ الحرية الدينية التي تتمتع به الجمهورية الإسلامية، والذي سيكفل لهم حياة عادلة وممارسة الشعائر اليهودية بشكل أيسر من دول مثل كندا“.

وترى تقارير إخبارية أن وصول أفراد هذه المجموعة إلى إيران سيسفر عن أزمة سياسية وأمنية كبرى؛ ولهذا تسعى إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة للحيلولة دون استقرار أفراد الجماعة في إيران.

وقال والد أحد أعضاء هذه الجماعة باسم مختصر ”آر“ في تصريحات صحيفة سابقة ”إنني قلق للغاية على أمن وحياة أسرتي، وخاصة ابنتي وأفراد أسرتها في حال سافروا إلى إيران“، معتبرا أن ”ذهابهم إلى إيران يحمل مخاطرة كبيرة، ويهدد حياتهم أكثر من أي وقت مضى“.

ويرى محللون سياسيون أن ”جماعة القلب النقي اليهودية وغيرها من الجماعات المتطرفة تتفق مع النظام الإيراني في عدد من المصالح المشتركة؛ ولهذا يتطلع المسؤولون في طهران للقاء واستضافة أفراد هذه الجماعة“.

وتطبق جماعة ”قلب نقي“ شكلا صارما من الشريعة اليهودية، بما في ذلك ممارساتها الخاصة مثل جلسات الصلاة المطولة، والزواج المدبر بين المراهقين، والأغطية السوداء للنساء من الرأس إلى أخمص القدمين.

وتتجنب جماعة ”ليف طهور“ التكنولوجيا، وقيادتها معادية للصهيونية بشدة، وتطلق العديد من وسائل الإعلام عليها لقب ”طالبان اليهودية“.