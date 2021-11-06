بايدن يؤيد تعويض مهاجرين "فقدوا" أطفالهم بعد فصلهم عنهم خلال عهد ترامب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، دعمه تقديم تعويض لأسر المهاجرين الذين ”فقدوا“ أطفالهم بسبب سياسة الهجرة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمناسبة إقرار الكونغرس خطته الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية إنه ”بسبب السياسة البغيضة للإدارة السابقة، فإنك إذا عبرت الحدود سواء بشكل قانوني أو غير قانوني وفقدت طفلك، فقدته، اختفى، فأنت تستحق شكلا من أشكال التعويض، بغض النظر عن الظروف“، مضيفا ”ليست لدي فكرة عن الشكل الذي سيتخذه“ التعويض.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال مطلع تشرين الأول/أكتوبر أن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي تتفاوضان مع عائلات المهاجرين التي رفعت دعاوى حول تسويات مالية تصل إلى 450 ألف دولار للشخص الواحد.

ووصف بايدن تلك المزاعم هذا الأسبوع بأنها ”هراء“، وعاد لينفي مرة أخرى السبت قيمة المبالغ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الخميس إنه بحسب وزارة العدل، ”الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام أعلى مما يمكن أن يصل إليه أي اتفاق“.

وتعهد الرئيس الديمقراطي وضع سياسة هجرة أكثر ”إنسانية“ تعوض سياسة ”عدم التسامح“ التي أطلقها سلفه دونالد ترامب عام 2018.

وشملت سياسة ترامب رفع دعاوى جنائية ضد أي شخص دخل الحدود بشكل غير قانوني من المكسيك، ما أدى إلى احتجاز أولياء بعيدا من أطفالهم ولم يلتئم شمل بعض العائلات قط.

وتم إجمالا فصل نحو أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم، ولم يعد نحو ألفين منهم إلى عائلاتهم حتى مطلع حزيران/يونيو 2021.

وبموجب سياسة ”عدم التسامح“ التي انتهجها ترامب في عام 2018، والبرنامج التجريبي في عام 2017، تم فصل أكثر من 5600 طفل عن والديهم لمجرد أن والديهم عبروا الحدود معهم بشكل غير قانوني.

ولم يكن لدى إدارة ترامب نظام مطبق للم شمل العائلات التي انفصلت عنها بسرعة، وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن أكثر من 1000 عائلة مازالت منفصلة عن بعضها بعضا.

وفي كثير من الحالات، تم ترحيل الوالدين إلى بلدانهم الأصلية، بينما ظل أطفالهم في الولايات المتحدة، هذا ولم يتم تحديد مكان أكثر من 300 من والدي الأطفال المنفصلين عن ذويهم.