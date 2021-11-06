تقرير: انهماك الغرب بمشكلاته يجبره على اتباع سياسة مرنة مع استفزازات أردوغان

رأت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية أن الدول الغربية أصبحت ضعيفة وغير قادرة على مواجهة الاستفزازات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتيجة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السيىء في تلك الدول خلال السنوات الماضية.

وفي تقرير نشرته المجلة، الجمعة، بعنوان ”هل وصل الغرب إلى الحد الأخير مع تركيا؟“ قالت المجلة إن ”إردوغان استطاع استغلال ضعف الغرب وتحويل تلك المشكلات لصالح تركيا“، متسائلة: ”لماذا يتعذر على الغرب بشكل متزايد، التأثير على السياسة الداخلية والخارجية لتركيا؟ الإجابة هي أن ”الانحدار العام للغرب، حسب وصف المجلة، قد خلق بيئة مواتية لتركيا للبدء في محاولة حل عدد من القضايا القائمة منذ عقود، بما في ذلك ملف حزب العمال الكردستاني، المصنف في قائمة الإرهاب، والنزاع البحري في بحر إيجه ونزاع ناغورنو كاراباخ“.

وأضافت المجلة أن ”العقد الماضي شهد تراجعا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا سريعًا في قلب الديمقراطيات الغربية والحقيقة أن التأثير الدائم للأزمة المالية المدمرة لعام 2008 ، والركود الاقتصادي المستمر والنمو المنخفض والبطالة المستمرة وتزايد الشيخوخة وتراجع السكان، كلها جعلت الاقتصادات الأوروبية هشة للغاية“.

ولفتت إلى أنه ”في الولايات المتحدة تنعكس الحالة السيئة للاقتصاد من خلال حزم التحفيز التي ارتفعت من 800 مليار دولار في 2009 إلى 3.5 تريليون دولار العام الجاري، وأن جائحة كورونا كشفت أيضا عن نقاط ضعف الغرب“.

وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن ”تدفق اللاجئين والمهاجرين بشكل كبير على دول غربية أدى إلى ظهور ”الشعبوية“ وزعماء راديكاليين أقوياء ما يهدد القيم الديمقراطية الغربية، في حين أصبح أعضاء الاتحاد الأوروبي الشرقيون يتحدون بروكسل بشكل متزايد، ولم تعد حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي سهلة كما كانت في السابق“.

ونوهت ”ناشيونال انترست“ إلى أن ”القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في الولايات المتحدة خلقت بين الناخبين الأمريكيين ضجة من أجل وضع الديمقراطية والاقتصاد في المقام الأول، ما أجبر صانعي السياسة الأمريكيين على تبني سياسة خارجية خجولة وبعيدة عن المخاطر“.

وأوضحت أن ”النتيجة الثانوية لهذا النفور من المخاطرة هي الانعزالية الأمريكية الجديدة التي تفسر تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى وأيضا ”الهروب من أفغانستان“، مبينة أنه ”في أوروبا، دفع الركود الاقتصادي والبطالة واندلاع الاضطرابات الاجتماعية بصانعي السياسة إلى التحول للداخل ما خلق إحساسًا بانعزالية أوروبا“.

وأشارت إلى أن ”أردوغان استطاع تحويل الاضطرابات الغربية وما يرافقها من عدم قدرتها على التأثير في الشؤون العالمية لصالح تركيا، وبفضل صناعة الدفاع المحلية المتنامية باستمرار وقيادتها القوية، سجلت تركيا نقاطًا لصالحها في ليبيا وغرب أفريقيا وجنوب القوقاز ضد فرنسا، وفي سوريا ضد الولايات المتحدة، وفي شرق البحر المتوسط وقبرص ضد اليونان“.

واستدعت المجلة تصريحات نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال فيها: ”تواجه أوروبا وضعاً تعود فيه الإمبراطوريات القديمة الصين وروسيا وتركيا بنهج يتعلق بجيرانها المباشرين وعلى مستوى العالم“، موضحة أنه ”ثبت مرارًا أنه كلما أرادت واشنطن إيذاء أردوغان كلما كان رده أقوى، وأنه في ظل تراجع النفوذ الغربي قد يحتاج صناع السياسة في الغرب إلى طرح السؤال التالي، هل هو قرار حكيم العمل على مواجهة الصين وروسيا وتركيا في وقت واحد“.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: ”ربما حان الوقت لصانعي السياسة الغربيين إجراء محادثة صادقة مع تركيا العضو في حلف الناتو، ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لفهم مشاكل تركيا، والحقيقة أن الغرب سيستفيد فقط من العمل عن كثب مع تركيا وليس محاربتها“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الشهر الماضي، إن ”مرحلة استعلاء وهيمنة الدول الغربية على السياسة الدولية انتهت، والعالم بأسره وضمنه الدول الغربية باتت تقر بذلك“.

وأوضح أردوغان في لقاء مع ”مجلة كريتر“ التركية: ”وصلنا لنهاية المفهوم السائد باستعلاء الغرب وإدارته للمشاكل في العالم، والجميع بات موقنا بهذا. الهيمنة الغربية التي استمرت مئات السنين انتهت، ونظام دولي جديد بات يتشكل“.

وأشار أردوغان إلى صعود دول كتركيا كلاعب على الساحة الدولية، مضيفا: ”ليس فقط تركيا، الكثير من الدول متوسطة القوة بدأت بالصعود للأعلى وإظهار نفسها، نحن لم نعد نعيش في عالم يُنفذ فيه ما تقوله القوى الكبرى“.