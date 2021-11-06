صحف عالمية: أمريكا وإسرائيل تتحدان ضد نتنياهو.. ودول فقيرة تواجه شبح الجوع

اهتمت الصحف العالمية بملفات عدة، أبرزها الخلافات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الملف النووي الإيراني، واتفاقهما في الوقت نفسه على منع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة، كما تناولت أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وشبح الجوع الذي يلوح في الأفق.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن الولايات المتحدة وإسرائيل منقسمتان حول إيران، إلا أن هناك شيئًا واحدًا تتفقان عليه.

وأضافت، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني أن ”تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ينصب على شرق آسيا والمنافسة مع الصين، وأصبح الشرق الأوسط منطقة ثانوية، حيث يرى الرئيس الأمريكي وفريقه أنه يجب الحفاظ على الهدوء فيها قدر الإمكان“.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين بارزين ”حذروا الأمريكيين من أنهم ربما يكونوا قادرين على مغادرة الشرق الأوسط، ولكن الشرق الأوسط لن يترك الأمريكيين، ولكن حتى هذه اللحظة، يبدو أن الأمريكيين لا يبدون اقتناعًا بتلك النظرية“.

وتابعت: ”أعلنت إيران رسميًا، الخميس، أنها ستجري، نهاية الشهر الجاري، جولة جديدة من المحادثات في فيينا مع القوى الأوروبية، تمهيدًا للعودة إلى الاتفاق النووي، وستكون هذه الجولة الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الذي أدى اليمين الدستوري في أغسطس/ آب الماضي“.

وقالت: ”في إسرائيل، يُعتقد أن الأمريكيين سيعودون أيضًا إلى المفاوضات النووية، إذا وافق الإيرانيون، إذا لم يحدث ذلك، فإن إسرائيل ستحثّ واشنطن على إعداد خطة بديلة، تتمثل في زيادة العقوبات الاقتصادية على إيران، مع التهديد باستخدام القوة، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تتفاعل بحماس مع هذا الطرح“.

وأشارت إلى أن العلاقات بين رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع الإسرائيليين، مع نظرائهم الأمريكيين جيدة للغاية، ومع ذلك، فإن الفجوة في المواقف بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، لا تزال واسعة.

ورأت ”هآرتس“ أن الأمر الرئيس الذي يوحد الطرفين في الوقت الحالي هو الرغبة في بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو داخل صفوف المعارضة، وهذا يمثل أحد الأسباب التي جعلت بايدن يُظهر علانية حماسه الشديد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

أزمة غذاء

أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إلى أن أسعار الغذاء في العالم ترتفع بينما ينتشر التضخم، ما يؤدي إلى اتساع دائرة الجوع لدى العائلات الفقيرة من بيرو إلى الفلبين.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى مصاعب متزايدة في قطاع عريض من العالم النامي، من البيرو إلى الفلبين، حيث حذّرت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم ”فاو“، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن أسعار الغذاء وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2011“.

وتابعت: ”تحذر الحكومات وجماعات الإغاثة من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتحول إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة التي تكافح بالفعل مع التداعيات الاقتصادية الأخرى لفيروس كورونا المستجد“.

ورأت أن ”هذا الارتفاع يبدو حادًا للغاية، خاصة في أمريكا اللاتينية، حيث أدى التضخم إلى رفع أسعار معظم السلع، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الملايين يعانون من سوء التغذية أو نقص الوجبات“.

وقالت الصحيفة الأمريكية ”في آسيا، حيث تعد معدلات التضخم أقل نسبيًا في الدول الآسيوية مقارنة بأمريكا الجنوبية، فقد أدت الأحوال الجوية السيئة إلى أضرار واسعة على المحاصيل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار في بعض الأماكن“.

وأشارت إلى أن ”الأمطار الغزيرة في الهند، خلال الأشهر الأخيرة، أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية، ودمرت المحاصيل، ودفعت أسعار الخضراوات مثل القرنبيط والبصل إلى الارتفاع“.

ولفتت إلى أن ”الضرر الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون أعمق وأطول كما حذر الاقتصاديون وصناع السياسة، ورفعت البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة بقوة في محاولة لكبح التضخم، حيث أعلنت البرازيل وتشيلي مؤخرًا عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقدين“.

تفاؤل في بريطانيا

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ إن العلماء متفائلون من أن الموجة الأخيرة لفيروس ”كورونا“ وصلت إلى ذروتها، حيث أشار مسح طبي إلى أن معدل الإصابة بالفيروس بدأ في الاستقرار، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة إزاء معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”أصبح العلماء والأطباء أكثر تفاؤلًا بأن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا بلغت ذروتها، في أواخر أكتوبر الماضي، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى حيث ترتفع حالات الإصابة بشكل سريع“.

وأوضحت أن مسح العدوى الأسبوعي، الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية، أظهر أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في إنجلترا، وويلز، واسكتلندا في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يختلف كثيرًا عن الأيام السبعة السابقة“.

وتابعت: ”أعربت السلطات الصحية البريطانية عن مخاوفها من أن تجدد الإنفلونزا قد يتحد مع وباء كورونا، ما سيؤدي إلى ارتفاع حالات المصابين في المستشفيات هذا الشتاء، إلا أن إحدى النتائج المطمئنة من تقرير المراقبة الأسبوعي لوكالة الأمن الصحي البريطانية كشفت أن نشاط الإنفلونزا لا يزال منخفضًا للغاية“.