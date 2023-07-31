الصين تفرض قيودا على تصدير "قطع المُسَيَّرات"

الصين تفرض قيودا على تصدير "قطع المُسَيَّرات"
أعلنت الصين، الاثنين، عن فرض ضوابط تصدير على بعض المعدات الخاصة بالطائرات المسيرة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر عنها، إن "ضوابط التصدير المفروضة على المعدات تشمل بعض محركات الطائرات المسيرة وأشعة الليزر ومعدات الاتصالات والنُظم المضادة للطائرات المسيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول".
ويأتي ذلك عقب إعلان بكين أيضا فرض ضوابط تصدير على بعض المعادن التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الشرائح في الشهر الماضي، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمنع بكين من الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل معدات صناعة الشرائح.
والطائرات المسيرة صناعة كبيرة في الصين؛ ومنها يتم التصدير لعدة أسواق من بينها الولايات المتحدة.
وقال مشرعون أمريكيون إن أكثر من 50% من الطائرات المسيرة التي تباع في الولايات المتحدة من صنع شركة "دي.جيه.آي"، التي تتخذ من الصين مقرا لها، وهذه الطائرات المسيرة هي الأكثر استخداما من جانب وكالات الأمن العام.
ولم ترد الشركة على طلب للتعليق بعد بشأن مدى تأثرها بضوابط التصدير.