وزير خارجية قطر يزور إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيصل العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية الحكومية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي، غدًا الخميس، في العاصمة الإيرانية طهران، نظيره حسين أمير عبد اللهيان“.

وتعد هذه أول زيارة لوزير الخارجية القطري إلى طهران بعد تعيين حسين أمير عبد اللهيان وزيرًا للخارجية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، التي حصلت على ثقة ابرللمان، في الـ25 من شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقبل أسبوعين تحدث عبدالرحمن آل ثاني عبر اتصال هاتفي مع عبد اللهيان وهنأه على تعيينه بمنصب وزارة الخارجية، داعيًا الوزير الإيراني إلى زيارة الدوحة.

وأشاد الوزير القطري بحسب بيان الخارجية الإيرانية حينها بما أسماه ”سياسة علاقات الجوار النشطة في الحكومة الإيرانية الجديدة“.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية القطري إلى طهران في 25 من تموز/ يوليو الماضي، حيث التقى حينها نظيره محمد جواد ظريف، والتقى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وفي 26 من آب/ أغسطس الماضي، وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى طهران وكان أول وزير للخارجية يلتقي عبد اللهيان بعد يوم من توليه منصبه.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد زار العاصمة العراقية بغداد في 21 آب/ أغسطس الماضي، للمشاركة في قمة دول جوار العراق، وكانت أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه، وبعدها توجه إلى العاصمة السورية دمشق.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن عبد اللهيان في أول لقائه مع سفراء وممثلي البعثات الدول الأجنبية في طهران، أن ”سياسة بلاده ستكون متوازنة، وأن إحدى أولوياتها هي العلاقة مع دول الجوار“.