بلينكن: على طالبان أن تكتسب شرعيتها من المجتمع الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على حركة طالبان أن ”تكتسب“ شرعيتها من المجتمع الدولي، بعد تشكيلها حكومة تضمّ شخصيات مطلوبة من جانب السلطات الأمريكية.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، بعد ترؤسه اجتماعاً وزارياً عبر الانترنت شاركت فيه 20 دولة وخصّص للأزمة الأفغانية، أن الولايات المتحدة تفعل ”كل ما في وسعها“ لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان.

في ذات الإطار، دعا بلينكن حركة طالبان إلى السماح لرحلات الطيران العارض، التي تقل على متنها أمريكيين وأفغانا معرضين للخطر، بمغادرة أفغانستان.

والطائرات التي تم استئجارها لنقل أشخاص من أفغانستان عالقة في مطار مزار الشريف الدولي، وقال بعض المنظمين إن وزارة الخارجية لا تبذل ما في وسعها لتسهيل مغادرة تلك الرحلات.

وقال بلينكن إن بلاده تبذل قصارى جهدها للسماح بإقلاع الطائرات، لكن حركة طالبان لم توافق على ذلك بعد.

وأضاف: ”أوضحنا لكل الأطراف وأوضحنا لطالبان أن رحلات الطيران العارض تلك يجب أن تتمكن من المغادرة“.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن ألمانيا ليست متفائلة بتشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان، بعد أن عينت طالبان شخصيات متشددة مخضرمة في مناصب عليا.

وأضاف خلال ذات المؤتمر: ”ندعو، مع الشركاء الآخرين، إلى حماية الحقوق الأساسية لا سيما حقوق المرأة. وفي هذا السياق فإن الأخبار التي وصلت لنا من أفغانستان أمس لا تجعلنا متفائلين“.

وأكمل قائلاً: ”تشكيل حكومة انتقالية لا تضم مجموعات أخرى أمر لا يؤشر إلى مزيد من التعاون الدولي والاستقرار في البلاد“.

وتابع: ”نأمل أن ترسل خطوات تشكيل حكومة الإشارات اللازمة. يجب أن يكون واضحا لطالبان أن العزلة الدولية ليست في مصلحتها، لا سيما مصلحة الشعب الأفغاني، دولة باقتصاد منهار تماما لن تحقق الاستقرار أبدا“.

يأتي ذلك في وقت أبدت فيه دول أجنبية ترحيبا مشوبا بالحذر والقلق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان اليوم، بعد أن عينت طالبان شخصيات معروفة بتشددها في مناصب كبيرة، من بينهم عدد ممن تعرض الولايات المتحدة مكافآت نظير القبض عليهم.

وقالت فالنتينا ماتفينكو رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن روسيا سيمثلها مسؤولون على مستوى سفراء في مراسم تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة، بحسب وكالة الإعلام الروسية.