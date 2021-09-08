اعتقال إيرانيين وأفغان في احتجاج أمام السفارة الباكستانية بطهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من المواطنين الإيرانيين والأفغان، خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الباكستانية في العاصمة طهران.

وقال موقع ”زيتون“ الإخباري إن ”عشرات المواطنين الإيرانيين والأفغان اعتقلوا خلال وقفة احتجاجية ضد طالبان، اليوم الأربعاء، أمام السفارة الباكستانية“.

وأضاف الموقع عبر مشاركته مقاطع فيديو توثق الوقفة الاحتجاجية وتدخل قوات الأمن الإيراني ”العنيف“، بحسب وصفه، قائلا إن ”أغلب المعتقلين من المواطنين الأفغان، فيما كان من بين أبرز المعتقلين الإيرانيين الناشطة والحقوقية نرجس محمدي“.

بازداشت گسترده معترضان مقابل سفارت پاکستان در تجمع امروز شهروندان ایرانی و افغانستانی مقابل سفارت پاکستان بر علیه #طالبان ده‌ها نفر از معترضان، که اکثر آنها افغانستانی بودند بازداشت شدند.

نرگس محمدی و چند نفر از فعالین مدنی هم جزو بازداشتی‌ها بودند.

بازداشت ها با خشونت همراه بود pic.twitter.com/E7UsTpZQ73 — زیتون (@zeitoons) September 8, 2021

وأشار إلى أن ”عناصر قوات الأمن الإيراني تدخلت لفض الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الباكستانية بالقوة والعنف“، مؤكدا أن ”التقارير الميدانية تظهر أن الوقفة الاحتجاجية جاءت اعتراضا على سياسات باكستان في التعامل مع طالبان“.

تجمع اعتراضی علیه #طالبان در تهران توسط پلیس به خشونت کشیده شد گزارش‌های میدانی از تجمع امروز شهروندان ایرانی و افغانستانی بر علیه سیاست های پاکستان در قبال طالبان، که روبروی سفارت این کشور در تهران برگزار شد حاکی از این است که تجمع با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد pic.twitter.com/CM67h9edlz — زیتون (@zeitoons) September 8, 2021

وتفاعل مواطنون ونشطاء إيرانيون مع أحداث فض الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الباكستانية بطهران.

وأشار الناشط الإيراني محمد رضا، في تغريدة، إلى حوار دار بينه وبين أحد عناصر الأمن خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، حيث أكد الناشط أنني ”يحق لي الاحتجاج السلمي على طالبان ودعم باكستان لهذه الحركة“، بينما رفض الضابط هذا وصرخ قائلا: ”فلتعد إلى منزلك يا صبي“.

امروز جلوی سفارت #پاکستان -من: به #طالبان و حمایت #پاکستان اعتراض مسالمت‌آمیز هم نمیشه کرد؟

+درجه‌دار ناجا: بیخود 😡 برو خونه‌ت بچه جون

– همه‌مون انسانیم، ناراحت نمیشی از وضعی که طالبان براشون ایجاد کرده؟

+ به تخمم، به تو هم ربطی نداره 😡 گمشو رد کارت بیشعوری تا کجا؟! — محمدرضا (@zakerimdrz) September 8, 2021

وأعرب صاحب حساب ”سانجي“ عن غضبه من فض السلطات الإيرانية للوقفة الاحتجاجية، وغرد قائلا: ”إن الجمهورية الإسلامية تمنع احتجاجات الأفغان أمام السفارة الباكستانية بطهران، فما السبب الذي لا يدعهم أن يرتفع صوت العدل؟“

جمهوری اسلامی مانع تظاهرات افعانستانی ها در مقابل سفارت پاکستان در تهران شدند چی دلیل وجود داشت که نگذاشتند تا صدای دادخواهی بلند کنند؟ — Sanji سانجی (@Sanji21433016) September 8, 2021

ونشر الأكاديمي رضا معين صورة توثق مشاركة الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة باكستان، حيث أظهرت الصورة محمدي وهي تحمل لافتة جاء فيها: ”من كابول إلى طهران.. الاتحاد أيتها النساء والأمهات“؛ في إشارة إلى دعم المرأة الأفغانية تحت حكم طالبان.

نرگس محمدی فعال حقوق بشر و حقوق زن در مظاهرات تهران مقابل سفارت پاکستان pic.twitter.com/KuqSxn5Hl7 — Reza Moein (@rezamoein2015) September 8, 2021

وشهدت ساحة السفارة الباكستانية في طهران وقفات احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، حيث نظمت الجالية الأفغانية في إيران، الثلاثاء، تظاهرة أمام السفارة، وأخرى أمام قنصليتها بمدينة مشهد (شمال شرق)؛ احتجاجا على دعم إسلام آباد لحركة طالبان.

ورفع المحتجون صورا للمناضل الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، فيما هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة الباكستانية وسط اتهامها بدعم حركة طالبان في معركتها الأخيرة بولاية ”بنجشير“.