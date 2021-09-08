تركيا ومصر تتعهدان بمزيد من المحادثات لتطبيع العلاقات بعد جولة ثانية

قالت تركيا ومصر في بيان مشترك، إن البلدين اتفقا اليوم الأربعاء، على مواصلة المحادثات لإصلاح العلاقات المتوترة بينهما وتطبيعها في نهاية المطاف، وذلك بعد اختتام جولة ثانية من المناقشات الرامية لتسوية الخلافات.

عقدت المحادثات في أنقرة على مدى يومين بقيادة نائبي وزيري خارجية البلدين.

وهذه ثاني المشاورات السياسية رفيعة المستوى منذ مايو /أيار، بين الخصمين الإقليميين، إذ سبق واستضافت مصر وفدا تركيا وسط مساع من أنقرة لتخفيف التوتر مع عدة دول.

وقال البلدان في البيان المشترك، إن محادثات اليوم تناولت قضايا ثنائية وإقليمية، والتي شملت ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف ”اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات، والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين“.

تأتي المحادثات مع مصر، التي لم تسفر عن نتائج تذكر حتى الآن، في الوقت الذي تكثف فيه تركيا الجهود الدبلوماسية؛ لتخفيف التوتر مع السعودية والإمارات.

من جهته، قال سامح شكري وزير الخارجية في مقابلة مع وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية إن ”مصر تبحث عن سبل لاستعادة علاقاتها مع تركيا، وليس لها مصلحة في النزاع المسلح مع إثيوبيا حول سد النيل المثير للجدل“.

وأضاف أن مصر ”حريصة على إيجاد حل وصيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل، مكملاً: ”عندما تكون مصر راضية عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيكون مفتوحا أمام إحراز مزيد من التقدم“، على حد تعبيره.

وتحاول الدولتان تحسين العلاقات بينهما وسط دفعة أوسع لسد الانقسامات في المنطقة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر.