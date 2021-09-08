الرئيس الإيراني: نهج "الطاقة الذرية" من شأنه تعطيل المفاوضات النووية

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، أن استمرار نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه الملف النووي لبلاده من شأنه تعطيل عملية المفاوضات المرتقبة بين طهران والقوى الدولية في ”فيينا“.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن ”رئيسي“ قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي ”شارل ميشيل“ إن ”اتباع نهج غير بناء من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يعطل عملية التفاوض“.

وتوقفت المفاوضات النووية في ”فيينا“ بين إيران ومجموعة (4+1) في حزيران/يونيو الماضي، بطلب من طهران بعد 6 جولات لم تسفر عن تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه أمريكا عام 2018.

وقال رئيسي إن ”الموقف غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية أخل بالمحادثات النووية ومن الطبيعي جدا أن الرد الإيراني على هكذا مواقف لا يمكن أن يكون بناء“.

وشدد على رغبة إيران في توسيع العلاقات مع الدول الأوروبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن ”تقوية العلاقات بين الجانبين يتطلب عدم اعتماد أوروبا على إدارة القوى الأحادية كالولايات المتحدة“، وفق تعبيره.

وذكر الرئيس الإيراني أن ”طهران لم تنتهك الاتفاق النووي أبدا“، مضيفا أن ”الأمريكيين هم من انسحبوا منه، وكنا نتوقع من أوروبا الالتزام بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق، لكنها هي أيضا لم تلتزم بذلك“.

واعتبر أن ”بلاده لديها شفافية واضحة في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية“.

وأشار إلى أن ”سلوك إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لم يتغير عن سلفه دونالد ترامب“.

وقال: ”منذ ذهاب إدارة ترامب ووصول بايدن إلى السلطة من الناحية العملية لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ونفس النهج والإجراءات، وهي العقوبات والضغوط على إيران لا تزال قائمة“.

من جانبه، نقل بيان الرئاسة الإيرانية عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تأكيد الأخير أن ”أوروبا مهتمة بشكل جدي بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران“.

واعتبر ميشيل أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران كان لها تأثير سلبي على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وطهران.

وبين أنه ”من أشد المؤيدين لفكرة أن على الاتحاد الأوروبي أولا وقبل كل شيء السعي وراء مصالحه الخاصة“.

وقال المسؤول الأوروبي وهو يخاطب رئيسي: ”يريد الاتحاد الأوروبي أن يظل شريكًا مخلصًا لإيران حتى نتمكن من رؤية المزيد من الاستقرار في المنطقة“.

وأضاف: ”يجب أن نتعلم دروسًا كثيرة من حضور الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 20 عامًا في أفغانستان“.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ذكر في وقت سابق، أن ”إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب“، مشيرا إلى أن ”طهران قامت بتقويض أنشطة الوكالة لمراقبة برنامجها النووي بشكل كبير“.

وأعرب ”غروسي“ عن قلقه الشديد لعدم التوصل إلى نتيجة حول المنشآت التي لم تكشف عنها إيران.

وأكد أن ”إيران تواصل انتهاك تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي، وهناك 4 منشآت لتخصيب اليورانيوم في إيران، ليس بمقدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها“.