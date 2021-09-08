فرنسا تعليقا على حكومة طالبان: "الأفعال غير متطابقة مع الأقوال"

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها الأربعاء، من أن ”الأفعال غير متطابقة مع الأقوال“، تعليقا على تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تضم حرس طالبان القديم وتغيب عنها النساء خلافا لتعهد النظام بالانفتاح.

ورأت فرنسا أنه ”لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي“، وفق ما ذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان نقلته ”فرانس برس“.

وبذلك تشارك باريس المخاوف التي أعرب عنها في وقت سابق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب الإعلان عن حكومة طالبان الجديدة.

كان الاتحاد الأوروبي انتقد اليوم الأربعاء، الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان، معتبرا أنها ليست ”شاملة“ ولا ”تمثيلية“ للتنوع الإثني والديني في البلاد.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: ”لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان الذي كنا نأمل بأن نراه ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة“.

كما أبدى هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني قلقه الأربعاء، إزاء الحكومة المؤقتة لطالبان.

وتمتلئ قائمة الحكومة الجديدة التي أُعلنت أمس الثلاثاء، بأسماء قادة الحركة الإسلامية وقدامى المحاربين في الحرب التي انتهت بانتصار طالبان الشهر الماضي، بعد قتال دام 20 عاما.

وكانت القوى العالمية أبلغت طالبان بضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف في البلاد، وتدعم التعهدات بنهج أكثر تصالحا يحترم حقوق الإنسان، إذا كانت تريد السلام والتنمية.

وقال ماس: ”إعلان حكومة مؤقتة لا تشارك فيها جماعات أخرى، والعنف الذي وقع أمس ضد المتظاهرين والصحفيين في كابول ليس إشارات تبعث على التفاؤل“.

لكنه أضاف أن ”بلاده على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان في محاولة لضمان السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد“.

وأعربت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، كذلك عن ”قلقها“ إزاء الحكومة التي شكلتها حركة طالبان، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستحكم على هذه الحكومة ”بناءً على أفعالها“ ولا سيما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحرية.

وفي تصريح أدلى به من الدوحة حيث يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: ”نلاحظ أن قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكون حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم ولا تضم أي امرأة، نحن نشعر بالقلق أيضا إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم“.