عمليات إجلاء من أفغانستان نظمها القطاع الخاص تحرج البيت الأبيض

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ببذل ما بوسعه لإنقاذ مواطنيه الذين علقوا في أفغانستان والراغبين في مغادرة البلاد خوفًا من انتقام طالبان بعد انسحاب القوات الأجنبية، لكن الموارد المحدودة والدعم السياسي الضئيل فتحا الطريق لعمليات إجلاء قادها سياسيون جمهوريون وعسكريون سابقون ومنظمات خاصة، ما يمكن أن يسبب إرباكا للبيت الأبيض.

وتمكّنت الولايات المتحدة من إجلاء أكثر من 120 ألف مواطن أمريكي وأفغاني وأجنبي جوا منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 آب/أغسطس، لكنهم تركوا وراءهم المئات، وفي دليل على العثرات المستقبلية، اتُهمت الحكومة بأنها نسبت لنفسها الفضل في إجلاء أمريكيين منذ انتهاء عملية الانسحاب من افغانستان في نهاية آب/أغسطس، بل حتى عرقلة المهمة الأولى في هذا الصدد.

وهاجم العضوان الجمهوريان في الكونغرس ماركواين مولين وروني جاكسون، الحكومة بعدما ادعت أنها ساعدت في تنظيم عملية إجلاء الاثنين، لامرأة من تكساس وأطفالها الثلاثة، وقال مولين لشبكة ”سي إن إن“، ”طلبت وزارة الخارجية من السفارة في البلاد ألا تساعدنا بأي شكل من الأشكال“، موضحًا أن ”المهمة بدأت قبل أسبوعين عندما أُخطر هو وجاكسون بشأن هذه المرأة التي تدعى مريم، وحاولا نقل العائلة في إحدى الرحلات الأخيرة من كابول“.

وأضاف مولين أن ”الفريق وجد نفسه يتلقى كل أنواع الاعتراضات من وزارة الخارجية، ووجد طريقه مسدودا في مطار كابول، ورغم وصولها إلى البوابة مرات عدة، كنا نواصل اتصالاتنا الهاتفية مع وزارة الخارجية خلال الأسبوعين الماضيين، لنحاول إخراجها ولم يفتحوا حتى البوابة لنا“.

كذبة

وحاول الفريق بعد ذلك نقل العائلة في رحلة خاصة من مدينة مزار شريف في شمال البلاد، لكن لم يسمح للطائرات بالمغادرة، في النهاية، تمكنوا من السفر برا إلى بلد مجاور لم يتم تحديده بهدف تجنب تعريض مهمات الإنقاذ المستقبلية للخطر.

وزعمت الولايات المتحدة أنها أرشدت المجموعة إلى طريق بري، وأن مسؤولين من السفارة ينتظرونها بمجرد عبورها الحدود، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن طالبان كانت على علم بالعملية ولم تتدخل لمنعها.

لكن مولين أوضح لشبكة ”سي إن إن“ أن ”الفريق أُجبر على تقديم رشى في طريقه عبر 20 نقطة تفتيش تابعة لطالبان ودفع ما بين 500 إلى 4 آلاف دولار عن كل شخص“، لافتا إلى أن ”المجموعة احتجزت العائلة عند نقطة العبور لمدة 24 ساعة ”قبل أن تدرك وزارة الخارجية أنها كانت هناك. لم تحضر إلا بعد ساعات لذلك، قولها إنها سهلت الأمر، هو كذبة بالتأكيد“.

وأفاد المحارب السابق في الجيش والمرشح الجمهوري للكونغرس كوري ميلز الذي كان على الأرض مع العائلة، لشبكة ”فوكس نيوز“ بأن ”طالبان أبلغته بأن ليس لدينا اتفاق وليس لدينا تنسيق مع الأميركيين للسماح لكم بالمرور“.

وغرد روني جاكسون الأدميرال السابق في البحرية الأميركية على تويتر: ”لم تفعل وزارة الخارجية شيئا على الإطلاق لهؤلاء الأشخاص لمدة اثني عشر يوما باستثناء المخاطرة بحياتهم مرات عدة“.

رهائن

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لن يكون بإمكانها تحقيق أي شيء آخر من حربها التي تلت تحميل القاعدة مسؤولية هجمات 11 أيلول/سبتمبر، قبل 20 عاما، ووعد بالمساعدة في إجلاء قرابة 100 أميركي متبقين في أفغانستان يرغبون في المغادرة، لكنه واجه ضغوطا متزايدة وسط تقارير تفيد بأن ما بين 600 إلى 1300 شخص، من بينهم فتيات ومواطنون أميركيون، مُنعوا أسبوعا من السفر من مزار شريف.

ومع عدم وجود عسكري منذ نهاية آب/أغسطس، اضطرت الحكومة الأميركية للاعتماد على حسن نية طالبان، عدوها اللدود، للسماح بعمليات الإجلاء.

وتوجّب على وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن ينفي اتهامات الجمهوريين بأنه شجع على ”وضع مشابه لوضع الرهائن“ في مزار شريف، والتقى بلينكن أفغانا تم إجلاؤهم من البلاد خلال زيارة لقطر، نقطة العبور لقرابة نصف الأشخاص الذين أخرجوا جوا من أفغانستان، وقال إن المسلحين وعدوا ”بالسماح لجميع المواطنين الأميركيين والمواطنين الأفغان الذين يحملون وثائق سفر صالحة بالمغادرة“.