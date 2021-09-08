"الإرباك الليلي" إستراتيجية محفوفة بالمخاطر تقودها حماس "لإزعاج" إسرائيل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

مع حلول الليل، يقترب نشطاء فلسطينيون من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل عازمين على إزعاج الجنود الإسرائيلين بإشعال إطارات مطاطية وإلقاء حجارة ومفرقعات نحوهم، في تكتيكات تقودها حركة حماس يرى محللون أنها محفوفة بالمخاطر.

فعلى الحدود الشرقية لمدينة غزة، يتجمع مئات الشبان والفتية، ويبدؤون بنقل إطارات السيارات القديمة عبر دراجات نارية وعربات التوكتوك، تمهيدا لإشعالها بجانب السياح الحدودي مع إسرائيل، بينما يلقي آخرون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجنود المحتمين في غرف محصنة وراء تلال رملية.

ويطلق النشطاء بالونات محملة بمواد حارقة باتجاه الحدود الإسرائيلية، لكنهم يتراجعون مع رد الجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي.

ويراقب المتظاهرون طائرات إسرائيلية مسيرة في السماء، ويرون فيها شبه إنذار لهم بالهروب، إذ تعمل على إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ويقول فريد (19 عاما)، وهو طالب في كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بغزة، إنه يذهب إلى الجامعة نهارا، ويشارك ليلا في فعاليات الإرباك الليلي التي تنظمها حركة حماس والفصائل الأخرى للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ خمسة عشر عاما.

وصمم الشاب قنبلة صوتية يلقيها في اتجاه الجنود.

ويضيف ”سوف نزعجهم ونجعلهم يفقدون صوابهم، نحن لا ننام، ولن ندع الجنود والمستوطنين ينامون آمنين“.

ويلتقط الشاب صورة بهاتفه النقال لشقيقه أحمد (12 عاما) الذي يصحبه معه، قبل أن يقوم جنود إسرائيليون بإلقاء قنبلة صوتية من على بعد مئتي متر من برج مراقبة عسكري إسرائيلي.

كما يشارك مؤمن (20 عاما)، وهو طالب في كلية الأدب الإنجليزي في جامعة الأزهر، في الاحتجاجات الليلية رغم إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في ركبته اليمنى خلال احتجاجات ”مسيرات العودة“ في آذار/مارس 2018.

ويقول الشاب مؤمن بينما يتكئ على عكازين معدنيين ”عندما تأتي دعوة من مجموعات الإرباك، آتي إلى هنا للمشاركة، لا يهمني أن أصاب مرة أخرى“.

ويقاطعه نداء أحد المنظمين عبر مكبر للصوت يطلب من المتظاهرين التوجه إلى الحافلات للعودة إلى بيوتهم، ثم يستأنف مؤمن حديثه بإحباط ”قتلوا فينا الأمل، لا أعتقد أن الإرباك سيرفع الحصار، اليهود تألموا في الحرب (أيار/ مايو) ونجحوا بتشديد الحصار أكثر.. لا أحد مع أهل غزة“.

ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم عنصر في حماس، وعنصر في القوات الخاصة الإسرائيلية، في مواجهات قرب السياج الفاصل.

ويؤشر ذلك على هشاشة الهدنة بين إسرائيل وحماس التي أعلنت في الـ 21 من أيار/مايو، بعد تصعيد دام استمر 11 يوما، وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلا بينهم 66 طفلا، و13 قتيلا في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل ومراهقة وجندي.

ومنذ انتهاء الحرب، شددت إسرائيل القيود على قطاع غزة الفقير، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، إلا أن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي، أعلن الإثنين الماضي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل وحماس يتضمن آلية توزيع منحة قطرية قدرها ثلاثون مليون دولار شهريا، بعد توقفها قبل ثلاثة أشهر، عبر بنوك السلطة الفلسطينية وبإشراف الأمم المتحدة.

وقررت إسرائيل مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري جملة تسهيلات لتخفيف الحصار، منها توسيع مساحة الصيد البحري قبالة شاطئ غزة لخمسة عشر ميلا، والسماح لنحو سبعة آلاف تاجر بدخول المناطق الإسرائيلية، وإدخال بضائع مختلفة للقطاع.

لكن مسؤول الجهاد الإسلامي في غزة، خميس الهيثم، يقول إن ”رضا المقاومة مرهون بإعادة الإعمار بشكل كامل، وليس بمنح تسهيلات“.

أما أبو ربيع (23 عاما)، وهو قائد إحدى مجموعات ”الإرباك“ التابعة لحماس، فيرى أن الاحتجاجات الليلية ”ستفرض على إسرائيل رفع حصارها والسماح بإعادة إعمار القطاع“.

تصعيد محسوب

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة، أن حماس ”تضغط“ عبر الاحتجاجات للحصول على المزيد من التنازلات والتسهيلات الإسرائيلية.

إلا أنه يوضح أن الحركة الإسلامية تعتقد أن البالونات الحارقة والإرباك الليلي ”قد يؤديان إلى تصعيد محسوب ومحدود وليس إلى مواجهة مسلحة مفتوحة، رغم انزعاج إسرائيل الشديد“.

وترد إسرائيل غالبا على البالونات الحارقة من غزة، بسلسلة غارات جوية على القطاع، كان آخرها استهداف موقع عسكري لحماس في خان يونس ليل الإثنين الماضي.

من جهته، يقول المحلل السياسي جمال الفاضي ”تملك حماس في جعبتها أدوات تستطيع قلب الطاولة“.

ويوضح أن ”حماس تمارس نوعا من الضغط المحسوب لأجل عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل لفرض شروط جديدة“.

صبر محدود

أما المسؤول السابق عن الشؤون الفلسطينية في وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، كوبي مايكل، فيقول إن استمرار احتجاجات حماس قد يجعل ”صبر إسرائيل ينفد“، محذرا من أن الجيش الإسرائيلي ”لن تكون لديه إشكالية في الرد بقوة إذا أدخلته حماس في مواجهة جديدة“.

ويوضح أن حركة حماس ”تفضل الاحتجاجات قرب الحدود، لأنها تدرك أنها إذا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، فإن الرد الإسرائيلي سيكون عنيفا“.

ويضيف الباحث في الشؤون الأمنية أن حركة حماس ”تعتقد أنها قادرة على استفزاز إسرائيل، لكنها قد تكون مخطئة، لأنها ليست لديها القدرة الكاملة على السيطرة على درجة العنف“ على الحدود.

ونظمت الفصائل الفلسطينية في آذار/ مارس 2018 احتجاجات ”مسيرة العودة“ التي استمرت عاما ونصف العام، كل يوم جمعة، على طول السياج الفاصل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي وتثبيت ”حق العودة“ للفلسطينيين الذين هجروا من بلداتهم وقراهم عند إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.

وأدت مواجهات تخللت تلك الاحتجاجات إلى مقتل 310 فلسطينيين وثمانية إسرائيليين.