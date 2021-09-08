الصين تقول إنها ستواصل الاتصالات مع الحكومة الأفغانية الجديدة

أبدت الصين، اليوم الأربعاء، استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، ووصفت تشكيلها بأنه ”خطوة ضرورية“ في إعادة الإعمار.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ”وانغ ون بين“ بهذا التعليق في مؤتمر صحفي يومي في بكين، عندما سُئل عما إذا كانت بكين ستعترف بالحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلن عن قادتها أمس الثلاثاء.

وقال وانغ إن ”الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها“.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس آب، دعت الصين إلى تشكيل حكومة منفتحة وممثلة للجميع.

وقال وانغ: ”نأمل أن تستمع السلطات الأفغانية الجديدة للناس من جميع الأعراق والفئات، من أجل تلبية تطلعات شعبها وتطلعات المجتمع الدولي“.

وكانت ”طالبان“ قد وجهت دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت أمس الثلاثاء، تعيين الملا حسن أخوند، الذي تربطه صلات وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما بأعمال رئيس الوزراء، في أول تشكيل لحكومة أفغانية جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

كما أعلنت الحركة تعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول، إن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية.

وسيكون الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع.

وأوضح مجاهد في المؤتمر الصحفي، أن كل المعينين سيكونون قائمين بالأعمال.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على حكم أفغانستان في الـ15 من أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.