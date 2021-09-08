مستشار خامنئي ينتقد تشكيلة الحكومة الجديدة في أفغانستان

علق مستشار المرشد الإيراني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الأربعاء، على تشكيلة الحكومة الأفغانية التي أعلنت عنها حركة طالبان أمس.

وقال شمخاني في تغريدة على حسابه الرسمي في ”تويتر“ إن الأولوية الأهم في أفغانستان الآن هي الاستقرار والسلام.

واعتبر شمخاني أن تشكيل الحكومة الجديدة تجاهل الحاجة إلى حكومة شاملة، منتقدا ما سماه ”التدخل الأجنبي، واستخدام الوسائل العسكرية بدلاً من الحوار لتلبية مطالب الجماعات العرقية والمجموعات الاجتماعية“، في إشارة إلى الأنباء حول استعانة طالبان بالجيش الباكستاني في كسر تمرد أحمد مسعود المنتمي لأقلية الطاجيك بولاية بنجشير.

اولویت اول #افغانستان ثبات و آرامش است. بی‌توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروه‌های اجتماعی، نگرانی‌های اصلی دوستان مردم افغانستان است. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) September 8, 2021

ويأتي هذا الموقف بعد تصريح سابق لوزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، أشار فيه إلى أن ”إيران تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة تضم الأطياف الأفغانية كافة للوصول إلى السلام المستدام“.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أمس الثلاثاء عن تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، برئاسة الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي الحركة.

وأسندت الحركة منصب وزير الداخلية في الحكومة إلى سراج الدين حقاني، زعيم جماعة حقاني المسلحة، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وسيطرت طالبان على معظم أنحاء أفغانستان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد فرار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وعدد كبير من المسؤولين الأفغان.

ولم تشمل الأسماء المعلنة للمناصب الوزارية في حكومة طالبان أي امرأة أفغانية، ولا توجد وزارة لشؤون المرأة.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد ذكر أن المنظمة الدولية لا تشارك في أعمال الاعتراف بالحكومات لأن القرار يعود إلى الدول الأعضاء.

وقال: ”من وجهة نظرنا في ما يتعلق بإعلان اليوم، فإن تسوية شاملة يتم التفاوض عليها هي وحدها التي ستحقق سلامًا مستدامًا في أفغانستان“.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن ”واشنطن تشعر بقلق من انتماءات وسجلات بعض أفراد الحكومة الجديدة التي أعلنتها طالبان“، مبينًا أن ”الولايات المتحدة تقيم الحكومة المكونة من أفراد ينتمون للحركة ومقربين منها وتخلو من نساء“.

وشدد برايس على أن الشعب الأفغاني يستحق حكومة شاملة، وأن بلاده تتوقع أن تضمن طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة.