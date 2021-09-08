طالبان تفرج عن صحفي إيراني اعتقلته لمدة 4 أيام

أطلقت حركة طالبان سراح الصحفي والمصور الإيراني، أحمد رضا حلبي ساز، بعد اعتقاله لعدة أيام من قبل الحركة في ولاية هرات شمال غرب أفغانستان المحاذية للحدود الإيرانية.

وكتب الصحفي المصور حلبي ساز في تدوينة له عبر حسابه على ”انستغرام“، بعدما نشر صورة له وخلفه أحد عناصر طالبان: ”أطلق سراحي. أنا بخير وسألتقط الصور مرة أخرى، لا أعرف شيئًا سوى هذا في العالم“.

وقال حلبي ساز، وهو يقدم اعتذاره إذا كان قد تسبب بقلق لمتابعيه: ”أعتذر إذا كنت أوجدت قلقاً لكم وشكراً لكم جميعاً، وسأذهب إلى كابول قريبًا“.

وكان اتحاد الصحفيين الإيرانيين قد أعلن في وقت سابق، أن حركة طالبان اعتقلت قبل 4 أيام، الصحفي المصور أحمد رضا حلبي ساز، في ولاية هرات شمال غرب أفغانستان، مشيراً إلى أن الصحفي دخل الأراضي الأفغانية بعد حصوله على التصاريح اللازمة لدخول أفغانستان.

ويعد أحمد رضا حلبي ساز من أشهر الصحفيين في مجال التصوير، وجاء الإفراج عنه بعد يوم من إعلان حركة طالبان تشكيل حكومتها المؤقتة برئاسة الملا محمد حسن أخوند.

وكان الصحفي حلبي ساز قد قال أمس في تغريدة له عبر ”انستغرام“: ”لقد حصلت على تأشيرتي بشكل قانوني، ثم اعتقلتني طالبان على الحدود الإيرانية الأفغانية يوم السبت الماضي، وبعد 4 أيام ما زالوا لم يطلقوا سراحي“.

وأضاف أنهم ”يعرفون أنني دخلت أفغانستان بالتأشيرة دون التسبب في أي مشاكل، وأنا مصور صحفي وأردت فقط الذهاب إلى كابول لتقديم رسالتي الصحفية وتغطية الموقف“.

وشدد الصحفي الإيراني على أن حركة طالبان تدرك أنه لم يرتكب أي خطأ، مضيفاً: ”أريد أن أقول إن الطالبان لم يعاملوني معاملة سيئة، لكنني مصور صحفي وأريد أن أكون حراً لأقوم بعملي“.

وفي 23 من آب/أغسطس الماضي، أعلنت حركة طالبان أنها لن تسمح للإيرانيين بدخول أفغانستان إلا بعد الحصول على تأشيرة من الحركة، مضيفة أنها بدأت بإصدار تأشيرات دخول على أحد المنافذ الحدودية مع إيران.

ولدى إيران 3 منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك معها بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلومتراً، كما يوجد لها نفوذ سياسي وتبادل تجاري كبير معها.