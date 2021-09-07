واشنطن: سنحكم على حكومة طالبان بناء على "أفعالها"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستحكم على حكومة طالبان بناء على أفعالها.

يأتي ذلك كأول تعليق رسمي أمريكي على إعلان حركة طالبان، الثلاثاء، تعيين الملا حسن أخوند، الذي تربطه صلات وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائماً بأعمال رئيس الوزراء، في أول تشكيل لحكومة أفغانية جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

كما أعلنت الحركة تعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائماً بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول، إن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية.