مقتل ضابط إيراني خلال ملاحقة أمنية في خوزستان

أقدم إيراني مطلوب للسلطات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على قتل ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بمدينة عبادان العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة عبادان العقيد ”حسين زلقي“ لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، إن ”الضابط برتبة نقيب مهدي آزمون لقي مصرعه في أحد أحياء مدينة عبادان عندما كان يقوم بملاحقة أحد المطلوبين“.

ووصف العقيد حسين زلقي الشخص المطلوب بأنه من ”الأوغاد والأشرار واللصوص المسلحين“، مضيفاً إن ”هذا الشخص كان يستقل سيارة وعندما طلبت منه قوات الشرطة التوقف رفض الانصياع“.

وأوضح المسؤول الأمني الإيراني إنه ”بعدما رفض المسلح التوقف قام النقيب مهدي آزمون ومع مجموعة من قوات الشرطة بملاحقته ومطاردته، واندلع اشتباك مسلحة أصيب فيه الضابط آزمون بجروح خطيرة وتوفي بعد نقله إلى المستشفى“.

وتابع العقيد حسين زلقي إن ”الشخص المسلح تم التعرف على هويته وتوقيف سيارته من طراز بيجو وكانت مليئة بالذخيرة“.

وفي إشارة إلى هروب الشخص المطلوب، قال قائد قوى الأمن في مدينة عبادان ”بالنظر إلى هوية المتهم، فإن اعتقاله على وجه التحديد على جدول أعمال الشرطة“.

ويبلغ سكان مدينة عبادان أكثر من 357 ألف نسمة وفيها ثروات عديدة من بينها النفط والغاز والبتروكيماويات إلا أن سكانها يعانون من الفقر والبطالة والتمييز حالهم حال بقية سكان محافظة خوزستان التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين.

وقد عانت هذه المدينة العربية كونها محاذية لمحافظة البصرة جنوب العراق من الدمار جراء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.

وبعد أكثر من 30 عامًا على الحرب، لا تزال مدن محافظة خوزستان وفي مقدمتها عبادان تواجه مشاكل مثل إعادة الإعمار وقلة التوظيف، وعادة ما تشهد احتجاجات بين الحين والآخر ضد السلطات الحاكمة بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية.

وتضم هذه المدينة ”مصفاة عبادان“ للنفط التي تعد من أهم المصافي في إيران، كما قامت العام الماضي بتصدير 4000 طن من المنتجات المختلفة للبتروكيماويات، وفقاً لما ذكره ”محسن علوي“ الرئيس التنفيذي لشركة عبادان للبتروكيماويات في مطلع أبريل/نيسان الماضي خلال مقابلة صحفية.