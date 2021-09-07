خلال تفقده أضرار الإعصار أيدا.. بايدن: لم يعد لدينا وقت لمواجهة تغير المناخ

سلط الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على عواقب تغير المناخ خلال زيارة لولاية نيوجيرزي المتضررة من الفيضانات، اليوم الثلاثاء، مع التركيز على الأولويات المحلية، بعد أسابيع من الاهتمام العام بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

ويركز بايدن، الديمقراطي الذي جعل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري على رأس أولوياته السياسية، على الدمار الذي أحدثه الإعصار أيدا لتأكيد الحاجة إلى الإنفاق على البنية التحتية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال إفادة إعلامية من قادة الولاية والزعماء المحليين في هيلسبورو تاونشيب: ”على مدى عقود، حذّر العلماء من الطقس القاسي… وكان تغير المناخ هنا ونحن نعيشه الآن، وليس لدينا المزيد من الوقت“.

وأضاف بايدن أنه في ظل حرائق الغابات، والأعاصير، والفيضانات، يتأثر كل جزء من الولايات المتحدة بالطقس القاسي.

وقال: ”يمكننا منع الوضع من أن يزداد سوءًا… نحن جميعًا في هذا معًا“.

وشهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في وتيرة حدة الظواهر الجوية العنيفة، في مختلف مناطق العالم، وكان للولايات المتحدة النصيب الأكبر من تلك الظواهر، والمتمثل بالأعاصير المدمرة والتي قد بدأ موسمها باكرًا هذا العام.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، الثلاثاء، تخصيص مليارات الدولارات من الميزانية الجديدة للتعامل مع الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، إضافة إلى إجلاء عشرات الألوف من أفغانستان.

وقال مكتب الرئيس بايدن للإدارة والميزانية في منشور بمدونة، إن هناك حاجة لما لا يقل عن 24 مليار دولار من الميزانية الجديدة لتغطية تداعيات الكوارث الطبيعية بما فيها إعصار أيدا، إضافة إلى 6.4 مليار دولار لإجلاء الأفغان، وإعادة توطين اللاجئين.

ويفرض ملف التغير المناخي نفسه بقوة على الإدارة الأمريكية، بسبب ما ينطوي عليه من أضرار إنسانية واقتصادية جسيمة.

وسجلت لويزيانا 13 وفاة مؤكدة جراء الإعصار أيدا، وزار بايدن الولاية، يوم الجمعة.

وأعلنت نيويورك عن 17 وفاة بسبب أيدا، فيما تأكدت وفاة 27 شخصًا على الأقل في نيوجيرزي نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان 4 أشخاص بحسب ما قاله متحدث باسم الحاكم.

وقالت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك إن الإعصار تسبب في أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.